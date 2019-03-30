«Они убили мою жену, а ее печень подменили в морге»: потерявший ребенка и беременную супругу волгоградец опровергает слова врачей

Что ни день - то новая история о смерти в больнице. Не приехала скорая, не оказали помощь, не смогли поставить диагноз… Но эта история прогремела на всю страну: сотрудников Волгоградского областного патологоанатомического бюро подозревают в подмене органов умерших в больницах пациентов. Как считают родственники погибших, так скрывали реальную причину смерти и то, что врачи допустили фатальные ошибки. Медики рассказали свою версию произошедшего, что у беременной Елены Мачкалян был целый букет заболеваний, но врачи - не боги. А в патологоанатомическом бюро просто царят бардак и халатность. Но похоронивший супругу и сына Арам Мачкалян уверен - подмена органов была не случайной. К тому же не единичной. В уголовном деле еще две до боли похожих истории.

- Медики с завидным упорством продолжают утверждать: это был аутоиммунный гепатит. Потому что они расписались там все. Но на самый главный вопрос - зачем нужна была подмена органов, они так и не ответили, - считает Арам.

ИЗ ВОЛГОГРАДА В ВОЛЖСКИЙ И ОБРАТНО

Елене Мачкалян было 27 лет. Счастливый брак, маленькая дочка, дом - полная чаша. Они с мужем ждали второго ребенка, сына. Но вскоре после новогодних праздников на 30-й неделе беременности у волгоградки поднялась температура. Муж настоял на том, чтобы вызвать скорую и ехать в больницу. А потом начались странности. Несколько дней беременную, с температурой, истекающую кровью, перевозили из одной больницы в другую.

Сначала 10 января 2017 года из Ворошиловского района областного центра беременную женщину повезли в соседний город Волжский, во вторую больницу. Оттуда перевели в перинатальный центр, а потом - обратно в горбольницу. Хотя Елена жаловалась на боли в животе, у нее началось маточное кровотечение. В тот же вечер беременную уже в критическом состоянии снова возвращают в «перинаталку».

Когда выезжали, ребенок был еще жив. Сразу по прибытии врачи сразу констатируют смерть малыша в утробе матери. А после она сама потеряла на операционном столе 4,2 литра крови. Елены не стало 26 января, уже в областной больнице.

Елена не жаловалась на здоровье. Фото из семейного архива

Но медики считают, что о врачебных ошибках речи не идет.

У следователей на этот счет иное мнение. Возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «причинение смерти по неосторожности». Обвинения предъявлены и трем патологоанатомам, производившим вскрытие.

Не верит в случайности и Арам Мачкалян.

- Первый консилиум, где присутствовал весь «свет», согласно документации состоялся 16 января 2017 года. На нем моей супруге удалили предыдущий диагноз и поставили «аутоиммунный гепатит». Но это по документам. Мне этот диагноз озвучили только тогда, когда выдали справку о смерти - 26 января. Конечно, меня это сразу смутило, - рассказывает корреспонденту «КП-Волгоград» Арам.

За два года у супруга погибшей в больнице Елены накопились сотни страниц материалов уголовных дел, экспертиз, заключений, большая переписка с Росздравнадзором. Многие ответы - как под копирку. Но все же в одном из них говорится, что проверкой были выявлены небольшие ошибки в оказании помощи. В перинатальный центр №1 было направлено письмо с указаниями их исправить.

«ПЕРЕВЕЛИ В БОЛЬНИЦУ УМИРАТЬ»

- После консилиума 16 января врачи решили перевести Лену обратно в Волгоград - в областную больницу. Лично мое мнение, что ее увезли из перинатального центра просто умирать. Грипп, беременность, потеря четырех литров крови - при таких показателях она - не жилец. Переводили ее туда осознанно, - говорит супруг.

По официальной версии ребенок родился мертвым.

- Я присутствовал там при всем этом. Я ехал вместе с Леной в скорой. Дежурный врач и акушер-гинеколог, который был с нами, они четко дали понять, что около 20.00, когда мы выехали из больницы №2, ребенок был жив. До этого всё время нахождения в перинатальном центре все УЗИ и КТГ показывали, что сердцебиение есть, и никаких акушерских угроз не было. То есть их не смутило, что у нее прогрессирующее маточное кровотечение, что она истекает кровью, что я привез ей послеродовые прокладки. Их не смутило, что у нее давление, температура, боль в груди, - ничего. Я просто не понимаю. Не обращать внимания на маточное кровотечение - нормальному человеку это просто непостижимо, - парирует мужчина.

Медики говорят, что беременная умудрилась дважды за месяц переболеть вирусными инфекциями - сначала в начале декабря, потом в январе. Плюс воспаление почек, сахарный диабет, дефицит веса...

Но Арам Мачкалян, у которого на руках имеется медкарта супруги, заявляет:

- Елена в декабре не болела никаким ОРВИ. Никаких жалоб на симптоматику вирусной инфекции у нее не было. Все это - наговоры. Если бы такое случилось, мы бы сразу обратились в больницу. Я очень трепетно отношусь ко всему, что касается беременности и детей. В январе, как только поднялась температура, я сам вызвал скорую, хотя Лена меня останавливала. Кстати, карта роженицы, которую передали следствию, вовсе не похожа на ту, которая была при жизни. Я ее видел, когда сопровождал жену в консультацию. После смерти карта «похудела» в два раза. Там очень много чего не хватает. Нет ни одного платного анализа. А супруга их делала очень много и все туда вкладывала. Такое ощущение, что просто завели новую карту и восстановили только те записи, которые нужны.

В медицинских документах экспертиза нашла множество дописок и исправлений. Фото предоставлено адвокатом.

Дефицит веса у супруги волгоградец тоже отрицает: « Абсолютно нормальная беременность. Лена весила 55 - 57 килограммов при росте 165 сантиметров».

Не было у Елены Мачкалян и сахарного диабета, который, по мнению проверяющих врачей, осложнил ситуацию. И с почками было все в порядке.

- Один раз в консультации ей сделали анализ на сахар без подготовки. Она уже после завтрака была, выпила сладкого чая с вареньем. Потом три раза пересдавала как положено - натощак, уже через два дня никаких признаков повышенного сахара не было. Анализы были в норме. Как и всегда. Супруге даже выдали бесплатный глюкометр, - горько вздыхает Арам. - А потом не знали, как забрать. Приходили домой. Естественно, мы вернули, ни у кого в семье нет проблем с сахаром. В итоге, на основе одного этого анализа, который не был впоследствии подтвержден, ей ставят диагноз сахарный диабет. Воспаления почек тоже никогда не было. Мы ездили в декабре 2016-го к врачу, она платно сдавала анализы, и ничего у нее не нашли. Никаких патологий не было. А рентген так никто и не сделал.

«НЕ СПАСЛИ, А ОТНЯЛИ ЖИЗНЬ»

Медики считают, что на первом этапе в перинатальном центре Елене фактически спасли жизнь.

- Они не спасли, можно сказать, что своими предыдущими действиями они отняли у нее жизнь, - считает волгоградец. - Назвать ее живой при переводе уже никак было нельзя. Она вся была желтого цвета. На фоне вирусной инфекции гриппа развивался ДВС-синдром. Два раза за ночь кровь привозили. Я же там сидел! Они в нее лили-лили плазму, ничего - все обратно вытекало через швы, через разрезы. Процесс уже был запущен. Они всего лишь избавили ее от мертвого ребенка, который всего за несколько минут до этого был жив.

По словам врачей, на фоне кровотечения произошла отслойка плаценты.

- Но ни про какую отслойку плаценты в карте нет ни слова. При разговоре с главврачом перинатального центра я в лицо у него спросил - была отслойка? Он ответил «Не было», - парирует Арам. - Да, из-за потери такого огромного количества крови мозг сразу отключается, идет защитная реакция, организм впадает в кому. Происходит отек, страдают почки, печень, да, они повреждены. Но потерей крови, а не изначально болезнью. Врачи постоянно меняют показания. Говорят одно, как только им показали экспертизу, - другое. «Я так и знал», - говорят. Цирк!

ЗАЧЕМ БЫЛА НУЖНА ЧУЖАЯ ПЕЧЕНЬ?

Медики утверждают, что аутоиммунный гепатит все же был и именно он запустил каскад, который привел к смерти.

Но экспертиза показала, что патологоанатом подменил печень роженицы на биологические образцы неизвестного мужчины и подделал результаты заключения. Если диагноз был верным, зачем?

- На вскрытие Елена поступила из областной больницы. Также была предоставлена докторам вся медицинская документация, в том числе история родов, две карты из перинатального центра города Волжского. Она поступила на вскрытие без женских органов, без матки, без родовых путей. И не знать о том, что она является роженицей? Тогда у меня возникает вопрос о компетентности всех патологоанатомов бюро, - заявляет Арам Мачкалян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/700151" frameborder="0"></iframe> Дело о подмене органов умерших в больнице пациентов в волгоградском морге. Арам Мачкалян о смерти супруги и нерожденного сына.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этой истории еще немало странных моментов. Эмоции зашкаливают. Но ничья вина пока не доказана. Точки в этом деле расставят следователи и суд. По делу Елены Мачкалян два уголовных дела находятся в центральном аппарате СКР, еще два - в СУ СКР региона.

А главный патологоанатом Волгоградской области проходит сразу по трем статьям: «служебный подлог», «злоупотребление должностными полномочиями» и «получение должностным лицом взятки в крупном размере». Сейчас Вадим Колченко находится под домашним арестом.

Следователи до окончания расследования от комментариев воздерживаются. Скоро должны прийти результаты экспертизы по результатам эксгумации тела Елены Мачкалян. Родным пришлось пойти на крайние меры, чтобы выяснить правду.

- Я вовсе не считаю, что все врачи плохие. У меня нет недоверия и ненависти к медикам. Я знаю хороших специалистов, - говорит Арам Мачкалян. - Но хочу, чтобы те, кто убил мою жену и ребенка, ответили за это.

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