2019-03-29T17:31:13+03:00
Общество

В Волгограде пациент умер в больнице №25, потому что его снимок поленились передать в кардиоцентр

Следственный комитет передал дело о халатности медика в суд
Екатерина МАЛИНИНА
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У Бориса остались жена с двумя маленькими детьми. Фото: Надежды АдамянУ Бориса остались жена с двумя маленькими детьми. Фото: Надежды Адамян
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29 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя главного врача больницы №25. Мужчину обвиняют в халатности, из-за которой умер человек. 32-летнего волгоградца вовремя не перевели в кардиоцентр с диагнозом аневризма и расслоение аорты.

Борис Адамян почувствовал себя плохо 3 ноября 2017 года. В груди защемило, давление резко скакнуло вниз. До этого сердце никогда не шалило: мужчина не пил, не курил, о здоровье заботился. Но в 7-й больнице, куда «скорая» доставила 32-летнего мужчину, поставили диагноз «остеохондроз» и прописали соответствующее лечение.

Но волгоградцу становилось только хуже. Через два дня жена Надя настояла на том, чтобы пойти в частную клинику. Там молодому человеку сделали УЗИ и тут же вызвали «скорую». По снимку было видно, что у мужчины аневризма и расслоение аорты.

В больнице №25, куда 5 ноября медики доставили пациента, Бориса поместили в реанимацию.

- Но на этом все закончилось, - вспоминает вдова. - Им занимались дежурные врачи. Нам сразу же сказали, что спасет его только операция. Ее делают в кардиоцентре. Но объяснили, что сейчас выходные и никто заниматься этим не будет. Хотя подобный диагноз требует срочного незамедлительного вмешательства.

Как выяснили следователи, о сложном пациенте сообщили заместителю главного врача по хирургии. Тот созвонился с кардиоцентром. Коллеги согласились принять пациента, но им нужен был снимок кровеносных сосудов, так называемая КТ-ангиография. Он у медиков был. Но его из Дзержинского в Советский район в выходные никто так и не отправил. Операцию назначили в итоге только на 8 ноября - волгоградца ждала операционная бригада. Но Сергей в этот день умер в реанимации больницы №25, так и не дождавшись квалифицированной помощи

- Я готова была сама отвезти мужа в кардиоцентр и они готовы были его принять, - вспоминает Надежда. - Но меня к нему не пускали, а связаться я с ним не могла – у него забрали телефон.

С заявлением в прокуратуру женщина отправилась через неделю после гибели мужа. Составить еговолгоградке помогли друзья. Расследование длилось больше года, нужны были результаты многочисленных экспертиз.

Согласно заключению специалистов, проведение своевременного лечения расслаивающейся аневризмы отдела аорты могло привести к улучшению состояния здоровья пациента и возможно позволило бы избежать летального исхода, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Извинений от медиков Надя, которая осталась одна с двухмесячной дочкой и трехлетним сыном, не дождалась ни в 2017 году, ни через год. Лишь «так получилось».

ИСТОЧНИК KP.RU

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