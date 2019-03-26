Волгоградские медики о подмене органов умерших пациентов в морге: «Никакого злого умысла не было, только бардак и халатность»

Эта история прогремела на всю страну: врачей Волгоградского областного патологоанатомического бюро подозревают в подмене органов умерших. По мнению родственников погибших, делали это, чтобы скрыть реальную причину смерти и «приукрасить» статистику. Ведь по каждому из эпизодов дела патологоанатомов стоит вопрос - допустили ли врачи фатальные ошибки, которые привели к смерти пациента в больнице. Проводившие проверку медики на условиях анонимности согласились рассказать «КП-Волгоград» свою точку зрения.

БЕРЕМЕННАЯ УМЕРЛА ОТ ОРВИ?

Два года назад Арам Мачкалян в считанные дни потерял любимую жену, нерожденного сына и остался с маленькой дочкой на руках. Его супруге, Елене, было всего 27 лет. Они ждали второго ребенка. Несколько дней ее, беременную, с температурой, истекающую кровью, перевозили из одной больницы в другую. Похоронивший жену мужчина добился возбуждения уголовного дела. Экспертиза показала, что патологоанатом подменил печень роженицы на биологические образцы неизвестного мужчины и подделал результаты заключения. Как считает супруг, чтобы скрыть показатели материнской смертности в регионе.

Далее мы приводим версию медиков, как говорится, без купюр.

Супруг погибшей Арам Мачкалян уже два года ищет правду. Фото: личный архив

«О врачебных ошибках в деле о смерти Елены Мачкалян речи не идет. У нас прошел экспертный совет по разбору материнской смертности, есть четыре акта проверки, пятый - акт Росздравнадзора. Медицинская помощь была оказана в соответствии с установленными стандартами и порядками, и с приказами, регулирующими действия при возникновении у беременных женщин ОРВИ и под вопросом - гриппа. Маршрутизация была выстроена правильно. Поэтому в день обращения на «скорую помощь» 10 января 2017 года, когда была поставлена средняя тяжесть состояния ОРВИ под вопросом, женщина поступила в городскую больницу. Уже там состояние переросло в тяжелую форму. Но нарушений технологии не выявлено.

В больнице, куда привезли Елену, было развернуто отделение для беременных, там пациентке оказали помощь в соответствии с ее состоянием. Ее проконсультировали пульмонолог и главный инфекционист. В этом отделении предусмотрена круглосуточная помощь акушера-гинеколога. Днем врач приходил и осматривал, ночью это были дежурства с возможностью прибытия на место в случае экстренной ситуации. Это отделение находится в шаговой доступности от перинатального центра и от роддома больницы №3.

Когда на фоне жалоб возник вопрос об акушерской ситуации, роженицу перевели в акушерский стационар третьего уровня - это перинатальный центр №1 Волжского. Там ее обследовали - акушерской патологии не было, в том числе и по результатам объективных данных. Осматривал Елену консилиум врачей, поэтому чтобы кто-то ошибся, - нет, такого не было.

По согласованию с главным инфекционистом роженицу решили вернуть в отделение горбольницы, чтобы донашивать беременность и лечить инфекцию. Но уже там нарастает каскад нарушений основных жизненных функций в организме женщины, связанных с инфекционной патологией. Возникло нарушение свертываемости крови, за которую отвечает печень. Так как печень была токсически повреждена каким-то механизмом, возникло кровотечение. Это была не акушерская ситуация. Но так как Елена Мачкалян начала жаловаться на боли в животе, вызвали акушера-гинеколога. Он пришел в течение 30 минут. Роженицу перевели в реанимацию. И тут же в течение получаса доставили обратно в перинатальный центр. Уже там была констатирована смерть ребенка в утробе матери.

Гибель плода может возникать даже на фоне здоровой беременности, не всегда изучены причины. Но здесь была интоксикация. Когда роженица только поступила, было несколько состояний, которые говорили о нездоровье матери.

Елена Мачкалян была молодой, счастливой и здоровой. Фото: семейный архив

За месяц до этого, в начале декабря 2016 года, Елена уже переболела ОРВИ во время беременности. Она встала на учет с вегето-сосудистой дистонией и дефицитом веса. У нее также были гестационный пиелонефрит (воспаление почек) и гестационный сахарный диабет. Это говорит о нарушении углеводного обмена, причем о системном, аутоиммунном (сбой в работе защитных сил организма) поражении клеток поджелудочной железы. Она перестает вырабатывать инсулин в достаточном количестве в ответ на повышение уровня сахара в крови. То есть у нее уже тогда были повреждены две системы, которые подвязывают к себе множество других. Это НЕ здоровье.

На этом фоне беременная еще раз практически через месяц вновь заболевает ОРВИ. Но сам вирус не был диагностирован. Поэтому, когда на фоне лечения состояние пациентки ухудшилось, помимо наблюдения акушера-гинеколога были проведены консультации пульмонолога и инфекциониста, сделали рентгенографию. И она поступает в стационар уже с преждевременными родами. Но плод умер. До этого показаний к родоразрешению не было. Особенно на фоне инфекции и интоксикации. Такое решение принимают только по жизненным показаниям, но ранее таковых не было.

При втором поступлении беременной в перинатальный центр 13 января состояние акушеры-гинекологи уже оценивают, как угрозу жизни женщины. И только тогда они идут на операцию. Фактически, на этом этапе Елене спасли жизнь. Была компенсирована акушерская ситуация с кровотечением, сделали переливание крови.

Отслойка плаценты произошла на фоне кровотечения из-за несвертываемости крови. Когда идет интоксикация, организм работает на себя, он отторгает все чуждое. Плод в данном случае является для организма матери чужеродным агентом. Поэтому так все и произошло.

А уже с 13 по 16 января мы проводили консилиум. Там на первый план выходила экстрагенитальная патология (не относящаяся к беременности). С акушерской ситуацией справились. Поэтому держать женщину в перинатальном центре не имело смысла. У нее уже нарушились функции почек, печени, и надо было переводить ее в многопрофильный стационар, где много разных специалистов. Где ей могут сделать тот же гемодиализ. Поэтому консилиум из очень многих главных внештатных специалистов облздрава - гастроэнтеролога, инфекциониста, пульмонолога, акушера-гинеколога, специалисты органа исполвласти - мы все участвовали в этом консилиуме. И мы приняли правильное решение».

По решению консилиума Елену Мачкалян перевели в Волгоградскую областную больницу.

«К тому времени у нее развился еще и отек головного мозга. Печень не справлялась, из-за несвертываемости кровь текла рекой. В перинатальном центре пациентке ее восполнили вместе с эритроцитами донора. Но кровотечение привело к тому, что нарушился мозговой кровоток. Роды всегда критичны даже для условно здоровой женщины. Мы же не все знаем, что организм носит в себе. И легкие пострадали. От кровотечения страдает вся микроциркуляция, а в легких тонкие сосуды.

Отек головного мозга привел к тому, что мозг отключил сознание - это такой защитный механизм, когда кора головного мозга перестает функционировать. Но мы до последнего надеялись, что будет восстановление. Поэтому дали извне поддержку - за пациентку дышал аппарат. Но на фоне интоксикации возник целый каскад поражений различных органов».

Похоронивший супругу Арам в указанную причину смерти не верит. К тому же на руках у него было две справки с разными диагнозами.

«То, что печень была повреждена, факт, - уверяют медики. - Желтушность начала проявляться еще 13 числа, когда беременная попала второй раз в инфекционную больницу. Она уже тогда от этого страдала, поэтому к 26 января, когда Елена умерла, на первое место вышел диагноз «аутоиммунный гепатит» или повреждение печени. Что-то запустило аутоиммунную систему. Причины этого малоизвестны, организм стал вырабатывать антитела к клеткам этого органа. Также неизвестно, почему бывают ревматизм, красная волчанка, рассеянный склероз. Есть некая наследственная предрасположенность, но в этом случае была инфекция».

«МЕДИЦИНА - НЕ ТОЧНАЯ НАУКА»

Еще один «эпизод» дела волгоградских патологоанатомов - смерть 28-летней Анны Давыдовой. Она, как и Елена Мачкалян, была беременна. Среди образцов тканей умершей в волгоградском роддоме №5 роженицы тоже нашли чужую ДНК.

«Вторая пациентка умерла, потому что поздно обратилась за помощью, - продолжают свой рассказ медики. - Там вообще кишечник был поврежден полностью. Уже пошел неконтролируемый каскад без обратной реакции. Ошибок врачебных комиссия и все разборы не нашли. Да, были некоторые дефекты оформления медицинской документации, организационного характера, при назначении препаратов дозировка, возможно, должна быть другая. Но медицина - не точная наука, это не математика. Все наши комиссии для того и созданы, чтобы мы могли выявить недоработки, какие-то причины и предотвратить их в будущем. Но в данном случае маршрутизация и весь порядок оказания помощи беременным был соблюден.

Основная причина не в том, что кто-то пытался скрыть смерть Елены Мачкалян. А в том, что у нее развилась серьезнейшая патология, которая привела к массированному кровотечению. У нее из пальчика кровь хлыстала, а в матке находятся самые крупные сосуды.

Акушерскую ситуацию купировали еще до 16 числа, Елене тогда смогли спасти жизнь. Но потом массивная кровопотеря нарастала.

Следствием был задан вопрос, почему при первом поступлении в перинатальный центр беременной не сделали операцию? Но в тот момент для этого показаний не было.

Да, постфактум можно говорить, что надо было что-то еще сделать. Но, вы поймите, Елену Мачкалян лечили практически всегда коллегиально. Ведущие специалисты ее вели, помогали, оказывали содействие. Была консультация и с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Мы использовали практически все механизмы. Это был не какой-то один врач, который мог чего-то не знать. Это были ведущие специалисты».

Тем не менее, после смерти Елены Мачкалян систему поменяли. В областной клинической больнице №1 открыли центр для беременных.

КОМУ БЫЛА НУЖНА ПОДМЕНА ОРГАНОВ УМЕРШИХ?

Остается открытым вопрос - зачем и кто подменил органы умерших пациентов в морге. Медики и здесь полностью отрицают злой умысел.

«Вскрытие проводилось коллегиально. Присутствовали все, кто участвовал в лечении, в том числе главные внештатные специалисты. Явно, что в период вскрытия никто никаких подмен не мог произвести. На каком этапе и для чего это было сделано, мы не можем сказать. Диагноз консилиум поставил еще 16 января, за десять дней до смерти Елены Мачкалян. Какой смысл был что-то подменять? Мы не понимаем. Это какое-то халатное отношение. Сейчас муссируются и другие случаи «подмены». Но мы их все рассматривали. Это бессмысленно. То, что бардак в патологоанатомическом бюро, особенно в случае с Кептюхой, да. Но какой смысл что-то скрывать? Никакого.

Арам Мачкалян ссылается на то, что мы хотели скрыть материнскую смертность. Но информация о его супруге ушла и в Минздрав, и в Росстат. Конечно, жалко его. Он потерял красивую жену, ребенка долгожданного. Но ситуация такая. А врачи - они не боги.

Сейчас идет расследование. Патологоанатомы, которые участвовали во вскрытии, отстранены от работы. Что показали экспертизы, а их было несколько, у нас информации от следователей нет. Сказать, что врачи хотели причинить какой-то вред здоровью Елены, нельзя. Все вокруг стояли на ушах. У нас вообще особый контроль за всеми беременными женщинами».

Главный вопрос, который так и остался без ответа для похоронившего жену и ребенка Арама, - была ли вина врачей.

«Когда появятся результаты экспертизы после эксгумации, ничего не изменится. У нас документация открытая. Там было много людей. Все были опрошены, и мы в том числе ходили на допросы. Никто ничего не скрывал, не переписывал», - считают в облздраве.

«НАМ НЕЧЕГО БЫЛО СКРЫВАТЬ»

«Это безумная идея с подменой печени в морге, смысла в ней мы не видим. И в деле Кептюхи вообще прятать нечего. Там все понятно - как и отчего умер пациент. А чужие органы - это какое-то разгильдяйство и, можно сказать, халатное отношение. За это патологоанатомы должны понести наказание. Это никак не повлияло на исход. Но вся эта ситуация привела к тому, что люди перестали доверять не только врачам-патологоанатомам, но и вообще врачам, системе здравоохранения. А смысла что-то скрывать у нас не было.

При вскрытии 33-летнего Виталия Кептюхи (на фото он со свои отцом) подменили органы на части тел четырех других людей. Фото: личный архив

Что касается второй умершей роженицы, то ее уже когда из дома выводили, мама сказала: «Я ее отправляю на смерть». Потому что беременная была черно-зеленого цвета. Ну кто из врачей хотел бы навредить?» - задаются вопросом в облздраве.

Тем временем в областном патологоанатомическом бюро ввели новые алгоритмы работы и идентификации тел и всех исследований.

«Конечно, нехорошо, что мы в таких делах видим свои дефекты. Конечно, главный патологоанатом региона должен был увидеть раньше, что у него там творится, что у него есть проблемы. Он не видел. Теперь пусть несет уголовную ответственность. Но казнить всех врачей без разбора нельзя.

Сейчас такая настороженность, что некоторые молодые специалисты сразу уходят из профессии. Так не должно быть. Просто зачистку начали с врачей, потому что это всех касается. Если взять те же следственные органы, прокуратуру, судей - будет то же самое. Везде можно найти слабое место», - уверены медики.

Сейчас СК проводит свое расследование по нескольким уголовным делам. Пока оно не завершено, следователи отказываются давать какие-то комментарии. Но уже скоро расставят все точки над "i".

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