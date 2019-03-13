Мафия в морге: волгоградские врачи подменяли органы умерших

Врачей Волгоградского областного патологоанатомического бюро подозревают в подмене органов умерших. По мнению родственников погибших, делали это, чтобы скрыть реальную причину смерти. Ведь каждый из эпизодов дела патологоанатомов касается волгоградцев и волжан, которые умерли по вине врачей. Потерявшие близких годами пытаются добиться правды. И хотят, чтобы виновные все же понесли наказание. Тем более, что в интересах следствия им пришлось раскопать могилы близких для эксгумации.

Все началось в мае 2018 года, когда на получении откатов от сотрудников и незаконном заработке на умерших во время получения взятки с поличным взяли главврача областного патологоанатомического бюро. Следователи завели на 53-летнего медика уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в крупном размере». Сейчас Вадим Колченко находится под домашним арестом. А следователи выявляют все новые факты преступной деятельности «мафии» волгоградского морга. К делу главного патологоанатома региона добавились еще две статьи - «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».

ПОДМЕНИЛИ ПЕЧЕНЬ

За две недели Арам Мачкалян потерял любимую жену, нерожденного сына и остался с маленькой дочкой на руках. Его супруге, Елене Мачкалян, было всего 27 лет. Они ждали второго ребенка - мальчика. Несколько дней ее, беременную, с температурой, истекающую кровью, перевозили из одной больницы в другую.

- Беременность протекала идеально, все анализы, заключения УЗИ - все было в норме. Она ни на что не жаловалась, светилась от счастья, - рассказывает Арам.

На 30-й неделе беременности Елене вдруг стало плохо, поднялась температура. Муж вызвал скорую. Женщину с подозрением на грипп отвезли во вторую больницу города Волжского. Спустя три дня открылось маточное кровотечение, и Елену срочно перевели в Волжский перинатальный центр. Там ее обследовали, заверили, что с будущей мамой и малышом все в порядке, и отправили обратно в больницу. Но к вечеру кровотечение усилилось, беременную вновь на скорой отвезли в «перинаталку». А ночью Араму сообщили, что его нерожденный сын умер, а супруга впала в кому.

Елене Мачкалян было всего 27 лет. Фото: из семейного архива

Ситуация была критической - роженице поставили отек мозга, почечную и печеночную недостаточности. Медики собрали консилиум и решили перевести женщину в реанимацию областной больницы в соседний Волгоград. Елена Мачкалян так и не пришла в сознание. Ее сердце остановилось спустя 13 дней, 26 января 2017 года. Причиной смерти обозначили «аутоиммунный гепатит». О беременности - ни слова.

Похоронивший жену Арам нашел массу несостыковок и добился возбуждения уголовного дела. При проверке документов выяснилось, что патологоанатом подменил ее печень на биологические образцы неизвестного мужчины и подделал результаты заключения. Как считает супруг, чтобы скрыть показатели материнской смертности в регионе.

СОБРАЛИ ОРГАНЫ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

33-летнего Виталия Кептюху привезли в больницу на новогодних праздниках с жалобами на боли в сердце. 2 января 2016-го у него резко упало давление. Мать вызвала скорую. В 14.10 мужчина уже был в приемном покое больницы №1 имени Фишера. Его осмотрели терапевт и хирург. Виталий показывал на сердце, но щупали почему-то живот. Патологии не нашли, решили, что у пациента острый панкреатит. И отправили лечиться… в поликлинику.

Тем временем Виталию становилось все хуже, он уже не мог встать с каталки. Мать несколько часов умоляла врачей о помощи. И только спустя три часа те приняли решение поднять больного в палату. По пути на четвертый этаж в лифте Виталий начал синеть.

- Прощай мама. Как ты без меня будешь? – это были последние слова, которые сказал сын пожилой матери.

Его отправили в реанимацию, но вытащить с того света не смогли. Родителям Виталия Кептюхи выдали заключение патологоанатома с диагнозом «левосторонняя нижнедолевая пневмония» на фоне токсического шока. Клинический диагноз был совсем другим - инфаркт миокарда.

Больше года безутешные родители Людмила и Александр Кептюха добивались, чтобы по факту неоказания помощи возбудили уголовное дело. Они потеряли уже второго сына. Старший еще мальчишкой попал под колеса машины пьяного милиционера.

- Медики стали фальсифицировать документы. Делали приписки в амбулаторной карте сына. Кардиограмму, которую снимала скорая, выбросили, - рассказывает со слезами на глазах похоронивший сына отец.

Виталий Кептюха с отцом. Фото: из семейного архива

Позже облздрав признал, что врачи допустили массу ошибок. Мало того, что больного три часа держали в приемном покое без необходимой помощи, медики даже не выслушали жалобы пациента и нарушили все имеющиеся стандарты. Что в результате и привело к летальному исходу.

Но результаты генетической экспертизы шокировали всех: на вскрытии подменили биоматериал всех внутренних органов. Диагноз «собрали» из частей тел четырех разных человек - анализ ДНК распознал двух женщин и двух мужчин. Ни одна проба самому Кептюхе не принадлежала. Органы подменили все в том же патологоанатомическом бюро.

ТАКОГО В РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Еще один «эпизод» дела волгоградских патологоанатомов - смерть 28-летней Анны Давыдовой. Она, как и Елена Мачкалян, была беременна. Среди образцов тканей умершей роженицы тоже нашли чужую ДНК - врачи подложили ткани матки другой женщины.

Анна Давыдова умерла при родах. Фото: соцсети

- Эти три случая - единственные в России, - отмечает адвокат Ольга Забелова. - До этого никто даже не мог представить, что врачи таким образом скрывают свои ошибки либо подгоняют статистику. Но если у Кептюхи и Мачкалян явные признаки подмены, то в случае с Давыдовой по версии следствия попадание чужого гистологического материала носит случайный характер. На выявление причины смерти это не повлияло. По двум остальным эпизодам сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на сотрудников морга, которые сделали подмену.

ИХ ПРИШЛОСЬ ПОДНИМАТЬ ИЗ МОГИЛ, А ПОТОМ ХОРОНИТЬ СНОВА

Еще один страшный момент, который пришлось пережить потерявшему супруга и нерожденного сына Араму Мачкаляну и еще предстоит родителям так и не дождавшегося помощи врачей Виталия Кептюхи - эксгумация. Им придется поднять родных из могил, а потом похоронить их вновь.

Могилу Елены Мачкалян раскопали 14 января 2019-го, спустя два года после смерти.

- Действия медиков, которые фальсифицировали документы, протокол вскрытия, справку «левую» написали и подменили органы, усложнили задачу экспертов. Из-за этих жуликов мне осознанно пришлось пойти на эксгумацию, - с болью говорит Арам Мачкалян. - Я понимал все последствия, и понимал, что это необходимо. Это все из-за этих врачей и тех, кто отдавал им приказы. Они же не просто так печень подменили и все это сделали. Кто сверху спускал такие распоряжения, ни я, ни следствие не знают. Но надеюсь, что в скором времени, правда все же выйдет наружу. Я считаю, что таких людей нужно навсегда отстранять от работы, чтобы они больше никогда не смогли надеть белый халат. А максимум, что им грозит - это четыре года лишения свободы.

- Дело по факту смерти Елены Мачкалян сейчас находится в центральном аппарате СКР. Получат результаты экспертизы не раньше апреля, - рассказала адвокат Ольга Забелова. - Эксгумация Кептюхи еще предстоит.

Но, возможно, что даже раскопав могилы, установить причину смерти не удастся. Ведь с того момента прошло уже два - три года.

Дело волгоградских патологоанатома прокуратура вернула на доследование, чтобы ужесточить статью «служебный подлог» на совершенную группой лиц по предварительному сговору. Уже скоро дело передадут в суд.

Родные погибших ни воскресить своих близких, ни помочь им уже ничем не могут. Но хотят помочь другим. Хотят остановить этот конвейер смерти.