Сына арестованного экс-главы волгоградского следкома обвиняют в неповиновении ФСБ

Пока экс-глава следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев находится в московском «Лефортово» и пытается доказать свою невиновность в терроризме и покушении на губернатора, в Дзержинском суде Волгограда рассматривают административное дело в отношении его сына - Михаила. Музраева-младшего обвиняют в «неповиновении требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей». Так как сам обвиняемый в суд не явился, заседание отложили до 25 июля.

Когда сотрудники ФСБ нагрянули в дом Музраева старшего с обыском, сын экс-главы следственного управления СКР по Волгоградской области находился там и всячески им препятствовал.

- Согласно протоколу, на предложение сотрудника не покидать помещение Музраев-младший пытался выйти, проявлял агрессию и нецензурно выражался. На законные требования не реагировал. Его действия были пресечены, - рассказали корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

По статье «неповиновение» Михаилу Музраеву грозит административный штраф или арест сроком до 15 суток.

«Я СПЕЦСУБЪЕКТ!»

Ранее Михаил Михайлович уже становился фигурантом крупного скандала. Будучи следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы он засветился на видео в одних трусах. Сняли ролик полицейские, которых он не пустил в квартиру. Матерился, угрожал и учил уму разуму: «Ты не имеешь права здесь вламываться в двери. Братан, я спецсубъект! Вы должны сообщать Следственному комитету». До этого он стал участником драки в одном из московских кафе, где получил ножевое ранение. После такого скандала Музраева-младшего отправили служить в Астрахань.

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Попадал в поле зрения правоохранителей и второй сын Михаила Музраева – Иван. В 2016 году под Волгоградом на автомобиле Land Cruiser Prado он выехал на обочину дороги и насмерть сбил человека. Но уголовного дела не было. Выяснилось, что пешеход был пьян и дорогу переходил в неположенном месте.

Иван Музраев насмерть сбил человека. Фото: соцсети

Впрочем, в 2010 году, когда Иван Музраев был студентом юридического факультета ВАГСа, вместе с другом спас девушку от насильника. Затем учился в частном университете в Нью-Йорке, живет за границей.

- Могут быть времена, когда мы не в состоянии предотвратить несправедливость, но никогда не должно быть времени, когда мы не можем протестовать. Я надеюсь, что ты скоро будешь дома, - написал на своей странице в facebook об отце Иван Музраев.

Есть у Михаила Музраева и младшая дочь, которая в скандалах не замешана.

В последнее время Михаил Музраев часто брал с собой дочь (на фото - слева).Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сам экс-руководитель волгоградского следкома Михаил Музраев пока идет следствие будет находиться в СИЗО, по крайней мере до 10 августа. Официально его обвиняют по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Речь о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

16 ноября 2016 года криминальный авторитет Евгений Ремезов послал наемников к дому губернатора. Те попытались совершить поджог, но не вышло. Расследование дела вел сам Музраев. Он распутал этот клубок и вышел на заказчика, который впоследствии его и сдал. Сам экс-глава следственного комитета назвал обвинение «фантазиями следователей». Защита утверждает, что в уголовном деле на него ничего нет.

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«Братан, я спецсубъект»: избитый сын главы волгоградского СК выставил полицейских за дверь

Подравшийся в московском ресторане сын главы СК по Волгоградской области Михаила Музраева Иван, сам следователь по московскому району Коптево, не пустил в квартиру появившихся на пороге полицейских, нецензурно намекнув им на незнание закона и предложив звонить генералу (подробнее).