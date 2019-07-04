У Музраева три адвоката, но к нему никого не пускают

Генерала не выпустили: 4 июля, рассматривая апелляционную жалобу, Мосгорсуд решил продлить арест экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Казалось бы, достаточно времени для работы над защитой, но одного адвоката отстранили, а других попросту не пускают в «Лефортово». «Комсомолка» узнала подробности уголовного дела со слов защитника Музраева.

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Когда Музраева задержали, защищать его взялся адвокат Владислав Подшибякин – волгоградец и бывший следователь. Но его отстранили в интересах следствия, так как он – участник другого расследования, касающегося Музраева.

- Сегодня на одном заседании в Мосгорсуде было сразу три адвоката. Я заключил соглашение о защите Михаила Кандуевича еще 11 июня. 14-го меня были обязаны пустить к подзащитному, но впервые за мою многолетнюю практику этого не произошло. По большому счету мы не могли его защищать, - рассказал подробности заседания адвокат Владимир Семенцов.

Увидеться с Музраевым получилось лишь один раз с разрешения судьи, и то на полчаса через телевизор.

- На вопрос о самочувствии Михаил Кандуевич ответил, что для него это пытка неведением, не с кем поговорить, - поделился адвокат.

Конечно, защита утверждает, что в уголовном деле на Музраева ничего нет. Уже известно, что 16 ноября 2016 года криминальный авторитет Евгений Ремезов послал наемников к дому губернатора Андрея Бочарова. Те попытались совершить поджог, но не вышло. Расследование дела вел сам Музраев. Он распутал этот клубок и вышел на заказчика, который впоследствии его и сдал.

- Ремезов заявил на допросах, что действовал в интересах Музраева. На вопрос, встречался ли он с ним лично, Ремезов ответил, что нет, но ему об этом рассказал бизнесмен Владимир Зубков, который тоже сейчас в Лефортово, – продолжает Семенцов. - Параллельно происходило следующее: в 2017 году губернатору пришла анонимка с угрозами. Силовики связали эти два эпизода и классифицировали как теракт.

Напомним, экс-глава следкома назвал обвинение «фантазиями следователей». Тем не менее, до 10 августа он будет находиться в СИЗО, пока идет следствие. Официально его обвиняют по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Речь о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

- Следственным комитетом России совместно с ФСБ России в рамках расследуемого уголовного дела о покушении на губернатора Волгоградской области задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Музраев, - прокомментировали 11 июня в столичном ведомстве.

Больше никаких подробностей следователи не раскрывают.