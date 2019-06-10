Экс-главу СУ СКР по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора

- В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области, - сообщила в понедельник, 10 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Слухи о том, что в доме Михаила Музраева проходят обыски, в Волгограде обсуждали весь день. Но официального подтверждения этой информации не было. Как не было и предположений, что это может быть как-то связано с покушением на волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Само покушение произошло 16 ноября 2016 года, когда неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил глава области со своей семьей.

Тогда дом пытались поджечь - облили постройки бензином. Но ничего не вышло. Никаких версий и подробностей по этому делу не было до 23 мая 2019. Только тогда следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов, известный волгоградский коммерсант.

Следователи сообщили, что неприязнь к губернатору у Ремезова появилась после того, когда Андрей Бочаров решил вернуть центральный рынок в собственность муниципалитета и навести там порядок. А у предпринимателя там был хороший бизнес - он сдавал в аренду помещения, получая приличный доход. Из мести Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника.

Каким образом в деле замешан Музраев, пока не известно. Напомним, его уволили с поста руководителя СУ СКР по Волгоградской области 31 декабря 2018 года указом Владимира Путина. Эту должность он занимал с 2011 года. Его боялись, не очень любили, но уважали. А среди следователей называли "темнейший". Они постоянно появлялись вместе с Андреем Бочаровым на всех мероприятиях, и внешне даже казалось, что дружили.

- По разные стороны баррикад Музраев и Бочаров оказались сразу, как только новый губернатор пришел к власти. Конфликт был неизбежен, - прокомментировал «КП-Волгоград» координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья, политолог Андрей Серенко. - Одной из первых тем губернатора было разрушение коррупционных схем, которые действовали в регионе на протяжении более двадцати лет. Все они были сооружены при участии высокопоставленных чинов местных силовых структур. Бочарову нужно было либо ложиться под эти схемы, либо как-то пробовать вести самостоятельную политику. Он выбрал вторую модель поведения и тут его интересы не могли не столкнуться с интересами силовиков. Это не только Музраев, а огромный волгоградский спрут, в котором задействованы множество фигур. Были выстроены отношения между местным бизнесом, близким к силовикам, и организованной преступностью. Это связано и с поджогом, и с переделом рынка - все это звенья одной большой цепи.

Хотя открыто конфликт не проявлялся, как, например, между Музраевым и Боженовым, когда силовики действовали против губернатора, назначенного президентом. За ним устраивали слежку, организовывали митинги оппозиции, проплачивали заказные статьи и так далее.

На людях силовики и губернато часто казались хорошими друзьями.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Видимо, они рассчитывали, что Бочаров, который пришел на это место после Боженова, будет более покладист, более «свой», поскольку тоже из силовиков. Но неожиданно губернатор занял совершенно другую позицию, - считает Серенко. - При этом Бочаров никогда не афишировал конфликты или спорные вопросы с кем-либо из силовиков. Это не значит, что у него с ними все было хорошо. Такую линию он выбрал, проанализировав деятельность прежних губернаторов. У Боженова был открытый конфликт с силовиками, у Бровко с ними тоже были сложные отношения. А всю силовую партию генералов последние годы в регионе всегда возглавлял Музраев. В свое время он и бывший начальник ФСБ Сергей Блинов пытались подмять под себя гражданскую власть в регионе. Но любые публичные конфликты в элитах и, тем более, с силовиками, вызывали открытое недовольство федерального центра. Так что между Музраевым и Бочаровым уже давно было не так все хорошо, как они это иногда пытались на людях продемонстрировать.

По мнению политолога, нынешний губернатор уже только тем вписал свое имя в историю региона, что пытался разрушить эту махину, которая вытягивала все соки из Волгоградской области и была одной из причин, по которой сюда не шел серьезный бизнес.

- Зная, какие нравы царят среди силовиков, отсюда бежал бизнес, был негативный отпечаток и со стороны московской политики, - отмечает эксперт.

На фоне происходящих событий губернатор ведет себя так, словно его все это уже совершенно не касается. Сегодня съездил в Алексеевский и Урюпинский районы области. Завтра собирается на рабочую встречу в Краснооктябрьский район Волгограда.

Напомним, придя к власти, Бочаров постоянно говорил, что «посадки были, есть и будут», а «неприкосновенных нет».

- Михаил Музраев считается одним из самых эффективных и успешных руководителей регионального СК. За годы его работы были возбуждены и доведены до суда целый ряд резонансных дел, включая дела Ищенко, Цукрука, членов команды экс-губернаторов Бровко и Боженова, скрываются от уголовного преследования и экс-депутаты ГД Михеев и Паршин. Все эти уголовные дела так или иначе оказывали огромное влияние на общественно-политическую жизнь региона, а Музраев, выполняя свою работу, стал называться многими экспертами человеком, обладающим влиянием превосходящем над влиянием губернатора в регионе. Тот факт, что за последние четыре года против Музраева был предпринят ряд информационных атак с привлечением федеральных СМИ и ряда федеральных и местных политологов, а также десятки написанных необоснованных жалоб в его адрес с просьбой убрать его из региона, говорит о том, что он является серьезным раздражителем для многих местных чиновников. Но даже уход на пенсию Музраева не будет означать их победы, собранная под его руководством фактура будет востребована его преемником, - комментировал политический консультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов уход Михаила Музраева со своего поста в декабре 2018-го.