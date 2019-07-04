Не отпустили: Мосгорсуд оставил Михаила Музраева под арестом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-04T12:59:34+03:00

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Сегодня, 4 июля, Московский горсуд рассматривал апелляцию, которую подал адвокат экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Вердикт остался неизменным: бывший следователь останется за решеткой до 10 августа 2019-го.

Заседание Мосгорсуда, что удивительно, проходило в закрытом режиме. Известно, что адвокат просил смягчить Музраеву меру пресечения и заменить, например, на домашний арест.

"Жалобы защитников оставить без удовлетворения. Постановление Лефортовского районного суда Москвы признать законным", - цитируют судью корреспонденты РИА.

Напомним, Михаила Музраева арестовали арестовали 10 июня. Ему выдвинули обвинение по статье 215 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Якобы он причастен к покушению на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которое произошло 16 ноября 2016-го. Тогда неизвестные пытались поджечь дом главы региона.

Следователи молчали вплоть до мая 2019 года, и лишь недавно заявили, что к покушению причастен криминальный авторитет Евгений Ремезов. Сразу после Музраева на допрос отправился волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Все трое сейчас находятся под следствием.

Сам Михаил Музраев заявил, что «это фантазии тех лиц, которых я посадил, их сейчас используют против меня». Вместе с ним в зале суда под арест взяли его возможного соучастника.

Музраева арестовали на 2 месяца.Автор телеграм канал:MashВидео от Илья Александров.

ИСТОЧНИК KP.RU