Волгоградцы задали вопрос про бассейн на прямую линию Путину

В четверг, 20 июня 2019 года, ровно в 12.00 по Москве начнется «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Для волгоградцев трансляция стартует в 13 часов по местному времени. Жители области отправили на прямую линию немало вопросов, касающихся социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ, переселения из ветхого жилья. Один из них даже отметили в колл-центре, куда стекаются все вопросы, - от учеников спортивной школы олимпийского резерва №8 Волгограда и их родителей. Они записали видеообращение к президенту с просьбой вернуть юным спортсменам Центральный бассейн, который несколько лет назад закрыли на реконструкцию. Ребята вынуждены каждый день ездить заниматься в Волжский. Но и там нет условий для подготовки чемпионов по прыжкам в воду. Поэтому первая звездочка школы Ульяна Клюева большую часть времени старается проводить на сборах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/712151" frameborder="0"></iframe> Волгоградские юные спортсмены просят вернуть им бассейн для занятий!.Геннадий БИСЕНОВ

- Все родители скачали приложение и отправили вопросы во всех видах - и суть вопроса текстом, и видеоролики закачали, - рассказала «КП-Волгоград» мама юной волгоградской чемпионки по прыжкам в воду Татьяна Клюева.

Еще одно видеообращение записал депутат облдумы Михаил Таранцов. Народный избранник поднимает вопрос о сносе давно расселенных аварийных домов, в частности дома №6 в Северном городке на Красном. А выпускники ВолГУ просят не строить детскую больницу рядом с университетом.

Уже завтра мы узнаем, услышит ли вопросы волгоградцев Владимир Путин. Но в последние годы ни один острый социальный вопрос из региона на прямую линию с президентом не проходит, хотя представители Волгограда каждый год отмечаются в прямом эфире.

Так, в 2017 году глава волжской компании «Волгабас» Алексей Бакулин задал свой вопрос президенту из студии. Но затронул не проблемы региона или бизнеса, а спросил о конфликте между Дональдом Трампом и Джеймсом Кони.

В том же 2017 году во время включения с Мамаева кургана слово предоставили жителю подмосковного Сергиева Посада Владимиру Середенко, сын которого попал служить в 20-ю Гвардейскую мотострелковую бригаду. Мужчина приехал на присягу.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была обеспокоена тем, что в стране очень слабо развита сеть доступных спортивных площадок для детей. Острые вопросы задавали волгоградские обманутые дольщики и дачники, говорили про отсутствие работы и низкие зарплаты в регионе. Но они так и не прозвучали.

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