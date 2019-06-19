2019-06-19T14:18:33+03:00
Общество

Волгоградцы задали вопрос про бассейн на прямую линию Путину

Прямая линия с президентом состоится 20 июня 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Юные спортсмены и их родители просят открыть Центральный бассейн, который теперь принадлежит Минспорта.Юные спортсмены и их родители просят открыть Центральный бассейн, который теперь принадлежит Минспорта.
Изменить размер текста:

В четверг, 20 июня 2019 года, ровно в 12.00 по Москве начнется «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Для волгоградцев трансляция стартует в 13 часов по местному времени. Жители области отправили на прямую линию немало вопросов, касающихся социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ, переселения из ветхого жилья. Один из них даже отметили в колл-центре, куда стекаются все вопросы, - от учеников спортивной школы олимпийского резерва №8 Волгограда и их родителей. Они записали видеообращение к президенту с просьбой вернуть юным спортсменам Центральный бассейн, который несколько лет назад закрыли на реконструкцию. Ребята вынуждены каждый день ездить заниматься в Волжский. Но и там нет условий для подготовки чемпионов по прыжкам в воду. Поэтому первая звездочка школы Ульяна Клюева большую часть времени старается проводить на сборах.

Волгоградские юные спортсмены просят вернуть им бассейн для занятий!.Геннадий БИСЕНОВ

- Все родители скачали приложение и отправили вопросы во всех видах - и суть вопроса текстом, и видеоролики закачали, - рассказала «КП-Волгоград» мама юной волгоградской чемпионки по прыжкам в воду Татьяна Клюева.

Еще одно видеообращение записал депутат облдумы Михаил Таранцов. Народный избранник поднимает вопрос о сносе давно расселенных аварийных домов, в частности дома №6 в Северном городке на Красном. А выпускники ВолГУ просят не строить детскую больницу рядом с университетом.

Уже завтра мы узнаем, услышит ли вопросы волгоградцев Владимир Путин. Но в последние годы ни один острый социальный вопрос из региона на прямую линию с президентом не проходит, хотя представители Волгограда каждый год отмечаются в прямом эфире.

Так, в 2017 году глава волжской компании «Волгабас» Алексей Бакулин задал свой вопрос президенту из студии. Но затронул не проблемы региона или бизнеса, а спросил о конфликте между Дональдом Трампом и Джеймсом Кони.

В том же 2017 году во время включения с Мамаева кургана слово предоставили жителю подмосковного Сергиева Посада Владимиру Середенко, сын которого попал служить в 20-ю Гвардейскую мотострелковую бригаду. Мужчина приехал на присягу.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была обеспокоена тем, что в стране очень слабо развита сеть доступных спортивных площадок для детей. Острые вопросы задавали волгоградские обманутые дольщики и дачники, говорили про отсутствие работы и низкие зарплаты в регионе. Но они так и не прозвучали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Откройте бассейн!»: юные волгоградские спортсмены записали видеообращение к Путину

У спортшколы Волгограда уже три года нет места для занятий по прыжкам в воду (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Без лифчика, но в респираторе: сибирячки оправдываются за скандальную фотосессию после сериала «Чернобыль»
В «Инстаграме» девушки обозначили, что кадры сняты в Припяти, хотя съемки прошли в Новосибирске. Люди, которые в 1986 году реально были в зоне отчуждения, называли эти фотографии «плясками на кладбище»
Новости 24
В Волгограде снесут дом, который признан аварийным 11 лет назад
По всему Волгограду массово проверяют водителей
Тысячи свечей: 21 и 22 июня в Волгограде пройдет День пямяти
Два волгоградских выпускника сдали два ЕГЭ на 100 баллов
В Астрахани вандалы разрушили 13 могил на мусульманском кладбище
Волгоградцы выкачивали по ночам сырую нефть из нефтепровода
В Волгограде два директора фирмы убили и расчленили сборщика мебели
В Советском районе несколько километров рядом с Волгой завалены мусором
В волгоградском дворе сбили восьмилетнюю девочку на велосипеде
В Волгоград завезли корь из Краснодара и Чечни
Волгоградец пойдет под суд за анаболики
В Астрахани медсестру и врача осудили за смертельный укол пациенту
Первая продольная встала в трехкилометровой пробке из-за ДТП
В Волгограде поселилась велорыбица
Белый «Мерседес» сгорел на дороге в Волгограде
Выпускной 2019 в Волгограде отметят с фейерверком
Волгоградки подрабатывали лженевестами для мигрантов в Москве
На Спартановке начали срезать асфальт с улицы Менжинского
"Тамбов" передумал играть со "Спартаком" в Волгограде из-за катаклизмов на "Волгоград Арене"
На Мамаевом кургане снова зажгут свечи накануне Дня памяти и скорби
Волгоградец украл почти полкилометра рельсов
В Волгограде маршрутка 15а сбила пенсионерку возле торгового центра
У волгоградской семьи на жизнь остается 22 тысячи в месяц
Стройные и одинокие: волгоградки больше всего в стране хотят замуж
Астраханец убил приятеля куском бетона
Волгоградка прописала дома восемь нелегалов
6-летняя волгоградка с инвалидностью не получала бесплатные лекарства
Под Волгоградом женщина погибла под колесами «КамАЗа»