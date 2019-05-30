«Откройте бассейн!»: юные волгоградские спортсмены записали видеообращение к Путину

«Хотим быть чемпионами!», «Хотим взять новую высоту!», «Спорт - Жизнь», «Откройте бассейн!» - листочки с такими надписями держат в руках маленькие волгоградцы на фоне Центрального бассейна, который стоит закрытым вот уже четвертый год подряд. Все эти детки - юные спортсмены, которые уже показывают неплохие результаты по прыжкам в воду. Это они из-за чиновников остались без своего спортивного дома. Их родители устали стучать в закрытые двери и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Кстати, уже не первое: в 2016-м они уже писали петицию. Прошло три года, а ситуация не изменилась.

Эти дети мечтают покорять вершины и завоевывать медали для своего города и своей страны.

Кто не помнит, бассейн «Спартак», расположенный возле «Волгоград Арены», закрыли еще в 2016-м. Якобы на реконструкцию. Лично Виталий Мутко (тогда еще министр спорта РФ) обещал преобразить его до неузнаваемости, сделать суперсовременным и подарить ВГАФКу, чтобы в нем могли заниматься будущие чемпионы (в том числе и спортсмены по прыжкам в воду). Но бассейн так и не открыли ни к ЧМ-2018, ни после. Хотя у профсоюзов, которым ранее принадлежал «Спартак», его выкупили за 56 миллионов рублей. Собственником стала компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг». К мундиалю здание отремонтировали на 80% и на этом реконструкция закончилась.

Детей, которые занимались прыжками в воду, перевели в бассейн Волжского. Кто не смог туда возить малышей, бросили спорт. Остальные продолжали занятия в надежде, что вот-вот они вновь обретут свой дом. Но ситуация только усугублялась.

- Бассейну в Волжском уже больше полста лет. В нем нет вышек на 7 и 10 метров, которые нужны для уже профессиональных спортсменов. В нем недостаточная глубина. Он совсем не пригоден для соревнований, - говорит заслуженный тренер по прыжкам в воду Анатолий Калашников.

Но последней каплей стал пожар. Рядом с бассейном сгорело здание стадиона Логинова, вместе с залом, где занимались ребята. Теперь у детей нет даже батутов для отработки прыжков на суше. Наши подающие надежду спортсмены теряют время, а страна теряет будущих чемпионов.

Письма с криком о помощи они направили Президенту РФ и Министру спорта РФ.

- У нас базы нет никакой. А в Волгограде очень много талантливых ребят именно в прыжках в воду. Так было всегда. Сегодня их бросили, - констатирует факт тренер.

Одна из волгоградских чемпионок - Ульяна Клюева - победительница Чемпионата России, трижды выигрывала первенство Европы, серебрянная медалистка юношеских Олимпийских игр - 2018.

- Знаете, тренировки китайцев, которые считаются фаворитами в прыжках в воду, ничем не отличаются от наших. Но у них есть отличная база. А я могу тренироваться в полную силу только на сборах в Подмосковье, но туда вызывают только за 10 дней до соревнований, - говорит Ульяна.

klyukva___ На счету волгоградки Ульяны Клюевой уже десятки наград, в том числе с юношеской Олимпиады

Ее мама Татьяна Клюева сегодня в числе тех, кто умоляет президента и министра спорта РФ обратить внимание на волгоградскую проблему. В октябре 2019-го школа олимпийского резерва №8 отмечает 50-летие, и мечтает хоть к юбилею вернуть себе дом.

- Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, обратите внимание наш бассейн. Это единственный бассейн для занятий по прыжкам в воду на весь наш город-миллионник, и он закрыт уже четвертый год. Школа просто выживает. А ведь именно оттуда вырастают чемпионы, оттуда медали, оттуда победа России. Также обращаюсь к министру спорта Павлу Колобкову: вы непосредственно можете повлиять на то, как скоро откроется наш бассейн. Обратите, пожалуйста, на нас внимание! - говорит Татьяна Клюева. - Мы уверены, что с вашей помощью наши дети начнут новый спортивный сезон и отпразднуют юбилей школы в нашем бассейне!