9 мая в Волгограде ряд улиц станут пешеходными

В Волгограде идут последние приготовления к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вчера артилеристы отчеканили запуск праздничного салюта, сегодня, 7 мая, состоялась генеральная репетиция парада. Мероприятия запанированы почти во всех уголках города. Для безопасности гостей и горожан, в мэрии приняли решение на время празднеств сделать ряд улиц пешеходными.

Так, на площади павших борцов Волгограда пешеходный режим начнет действовать уже 8 мая с 22.00 и продлится до 14.00 9 мая.

В это время по площади, а также по улицам Мира и Гагарина, примыкающим к площади, разрешен будет проезд только для военной техники, участвующей в параде.

В 12.00 по Волгограду зашагает «Бессмертный полк». Колонна стартует от площади Ленина и пройдет по проспекту Ленина до входной группы мемориального комплекса «Мамаев курган» и далее по центральной лестнице к вершине мемориала с прохождением зала «Воинской славы». На это время проспект Ленина - от улицы 13 Гвардейской до улицы Маршала Крылова, а также улицы 13 Гвардейской от улицы Коммунистической до улицы Советской станут свободными от транспорта. Пешеходная зона на этих улицах будет действовать 9 мая с 9 до 16 часов.

- Стоянка вдоль проспекта Ленина, а также на парковках, которые попадают в эту пешеходную зону, будет запрещена! Автовладельцам надо будет убрать личный транспорт с этих территорий до 23.00 8 мая. Кто не успеет, их машины эвакуируют на другие городские территории, - добавляют в мэрии.

РОКАДНУЮ ДОРОГУ ПЕРЕКРОЮТ

В 10.00 в День Победы стартует праздничная программа на Центральной набережной и продлится она до самого вечера.

В 19.00 у интерактивного музея «Россия – моя история» начнется праздничный концерт, в финале которого выступит Александр Буйнов. Завершится праздник салютом в 22.00.

Чтобы волгоградцы беспрепятственно гуляли между площадками рокадную дорогу перекроют с 7.00 до 24.00 в границах - от улицы Калинина до улицы 7-й Гвардейской.

Также пешеходными станут: улица Чуйкова - от улицы Краснознаменской до улицы Соколова; улица Советская - от Краснознаменской до улицы Порт-Саида, и улицы Комсомольская и Краснознаменская - в границах от проспекта Ленина до Набережной 62 Армии.

Спуститься к верхней террасе набережной также можно по улицам Володарского и Ленина, которые станут пешеходными в границах от проспекта Ленина до улицы маршала Чуйкова.

ГДЕ ПРИПАРКОВАТЬСЯ?

- Для тех, кто захочет посетить в этот день Мамаев Курган после 15.00 смогут воспользоваться парковкой рядом с мемориальным комплексом по улице Землячки 110 (у ТРК «Мармелад»), - поясняют в администрации Волгограда.

Те, кто приедет на автомобилях в центр города, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях на Набережной, после 15.00 смогут оставить машины на парковке у ВГАФКа и стадиона «Волгоград Арена» (по улице Маршала Крылова), а также на площади Павших Борцов после полудня.

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