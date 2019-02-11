2019-02-11T15:23:52+03:00
Общество

В Астрахани за пьяный дебош депутата-единороса партия наказала взысканием

Задержание народного избранника в ресторане попало на видео
Екатерина МАЛИНИНА
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Депутат пытался решить вопрос с помощью корочек. Фото: кадр с видео со страницы Карена Григоряна в FacebookДепутат пытался решить вопрос с помощью корочек. Фото: кадр с видео со страницы Карена Григоряна в Facebook
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В Астрахани в центре внимания оказался депутат от "Единой России" городской Думы Астрахани Владимир Сухарев. Но не благодаря активной работе с электоратом, а веселому вечеру в одном из ресторанов Астрахани, откуда его забрали полицейские.

О дебоше стало известно благодаря другому депутату от партии «Родина» Карену Григоряну. Коллега со словами гневного порицания выложил видео, на котором Сухарев пытается решить вопрос с персоналом ресторана с помощью депутатских корочек. Правда, самого дебоша не видно, а лишь сам момент задержания. Сотрудники Группы быстрого реагирования не стесняются выражать свое отношения к законотворцу. Половину записи депутат находится в позе жертвы - согнувшись и с наручниками за спиной.

Депутат на видео еле стоит на ногах. Фото: кадр с видео со страницы Карена Григоряна в Facebook

Депутат на видео еле стоит на ногах. Фото: кадр с видео со страницы Карена Григоряна в Facebook

Астраханские однопартийцы уже на следующий день собрали президиум политсовета и вынесли члену партии «партийные взыскания, предупреждение за неэтичное поведение в общественном месте».

- Для нас было полной неожиданностью такое поведение депутата. Он спокойный человек, общительный, неагрессивный. Да и на видео дебоша нет, - рассказали «КП-Волгоград» в астраханского отделении партии «Единая Россия»

Кстати, взыскание никакого материального воздействия за собой не несет. Но как считают в самой партии, всеобщее порицание коллег – хуже штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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