Тарифы на ЖКХ в Волгограде с 1 января и 1 июля 2019

Тарифы на ЖКХ растут каждый год. Если раньше платежи увеличивали в середине года и один раз, то в 2019 году тарифы на коммуналку повысят два раза - с 1 января и с 1 июля. Первое подорожание на 1,7% жители Волгограда увидят уже в январских платежках. Связано оно с повышением ставки НДС на два процента. Но это только рост цены на газ, холодную и горячую воду, тепло, водоотведение и электроэнергию. Плюс с 1 января 2019 года отдельной строкой в квитанции появится новый платеж - за вывоз мусора или обращение ТКО (твердых коммунальных отходов). Так как услуга перейдет из жилищных в коммунальные, из платы за содержание и ремонт должны вычесть сумму, которая была заложена на вывоз мусора. Но не полностью. Потому что за управляющей компанией все же остается обязанность по обслуживанию и модернизации контейнерных площадок. Так что сумма в квитанции за коммуналку в итоге вырастет весьма внушительно, хотя в преддверии выборов в регионе не стали превышать предельный индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги, который установило для Волгоградской области правительство РФ.

В целом с января 2019 жителям Волгограда придется каждый месяц отдавать за коммуналку минимум на 100 - 150 рублей больше. В большой семье и в просторной квартире разница вырастет в разы. Еще на 65 - 100 рублей поднимется плата за ЖКУ с июля.

К тому же взносы на капремонт в Волгоградской области в 2019 году также увеличили на 23 копейки с квадратного метра - до 6,13 рубля.

ВАЖНО!

С 1 января 2019 года также изменился порядок расчета платы за отопление для домов, где в квартирах и нежилых помещениях установлены индивидуальные приборы учета.

Как пояснили «КП-Волгоград» в комитете тарифного регулирования региона, стоимости жилищных услуг утвержденные предельные индексы не касаются. Плата за содержание и ремонт жилья государством не регулируется. Ее устанавливают собственники на общем собрании.

Если плата за коммуналку съедает более 22% семейного бюджета, вы можете оформить субсидию.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ВОЛГОГРАДЕ С 1 ЯНВАРЯ И С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

(в руб. за кВтч)

+1,2%...+3,6% (в январе…в сумме за год)

Электроэнергия для большинства жителей Волгограда с 1 января подорожает всего на 1,2% или на 5 копеек за киловатт/час. То есть, если вы нажигали около 100 кВтч, то плата за «свет» увеличится на 5 рублей. Еще на 10 копеек за киловатт/час вырастет плата за свет с июля 2019. В итоге в среднем для семьи платеж увеличится на 20 - 40 рублей или на 3,6%.

Для проживающих в домах без электроплит и приравненных к ним категориям

Одноставочный тариф

Было до 31.12.2018 - 4,17

Станет с 1.01.2019 - 4,22

Станет с 1.07.2019 - 4,32

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (день/ночь)

Было до 31.12.2018 - 4,79/3,33

Станет с 1.01.2019 - 4,87/3,38

Станет с 1.07.2019 – 4,96/3,45

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (пиковая/полупиковая/ночь)

Было до 31.12.2018 - 5,42/4,17/3,33

Станет с 1.01.2019 – 5,51/4,24/3,38

Станет с 1.07.2019 – 5,61/4,32/3,45

Для проживающих в домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками, сельских жителей и приравненных к ним, для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, гаражно-строительных и гаражных кооперативов и пр.

Одноставочный тариф

Было до 31.12.2018 – 2,92

Станет с 1.01.2019 – 2,96

Станет с 1.07.2019 – 3,03

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (день/ночь)

Было до 31.12.2018 - 3,35/2,33

Станет с 1.01.2019 – 3,41/2,36

Станет с 1.07.2019 – 3,48/2,42

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (пиковая/полупиковая/ночь)

Было до 31.12.2018 - 3,79/2,92/2,33

Станет с 1.01.2019 – 3,85/2,96/2,36

Станет с 1.07.2019 – 3,93/3,03/2,42

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

(руб./м3)

+1,66%…+4,08%

Для потребителей компании ООО «Концессии водоснабжения», которая снабжает водой большую часть волгоградцев, водоотведение и питьевая вода с января прибавят в цене 27 и 24 копейки за кубометр соответственно, с июля подорожают уже на 54 и 35 копеек. Больше всего вырастет стоимость технической воды – на 1,77% в первом полугодии 2019 и на 5,75% - во втором. В итоге повышение потянет на 7,6%.

В итоге в январе за каждые 10 кубов питьевой воды и ее слив канализацию придется отдать на 5,1 рубля больше. В июле прибавка составит уже 8,9 рубля. В целом к прежней сумме прибавится 14 рублей, как и в 2018 году. Для сравнения, в 2017 году 10 кубов воды подорожали на 37 рублей.

Кстати, в Волжском вода в полтора раза дешевле.

Питьевая вода

Было до 31.12.2018 - 22,29

Станет с 1.01.2019 – 22,66

Станет с 1.07.2019 – 23,20

Техническая вода

Было до 31.12.2018 - 5,64

Станет с 1.01.2019 – 5,74

Станет с 1.07.2019 – 6,07

Водоотведение

Было до 31.12.2018 - 14,42

Станет с 1.01.2019 – 14,66

Станет с 1.07.2019 – 15,01

ГОРЯЧАЯ ВОДА

(руб./м3)

+1,69%…+4,13%

За отопление и снабжение горячей водой большинства домов в Волгограде отвечает ООО «Концессии теплоснабжения».

С января 2019 года каждый кубометр горячей воды подорожает на 2,13 рубля, еще на 3,07 рубля - с июля. Для семьи из трех человек эти расходы при условии оплаты по счетчику и экономии сначала вырастут минимум на 13 рублей, во втором полугодии еще рублей на 20.

Закрытая система

Было до 31.12.2018 - 125,87

Станет с 1.01.2019 – 128,00

Станет с 1.07.2019 – 131,07

Открытая система

Станет с 1.01.2019 – 101,16

Станет с 1.07.2019 – 103,58

ТЕПЛО

(руб./Гкал)

+1,7%...+4,14%

Для жителей однокомнатной квартиры стоимость отопления с января 2019 года повысится минимум на 18 рублей в месяц, в трехкомнатной придется платить за тепло минимум на 35 рублей больше. А с началом следующего отопительного сезона нагрузка на семейный бюджет вырастет еще минимум на 25 и 50 рублей соответственно.

Было до 31.12.2018 - 1845,34

Станет с 1.01.2019 – 1876,62

Станет с 1.07.2019 – 1921,66

ГАЗ

+1,7%

(руб. за 1000 м3)

Цены на природный газ в Волгоградской области пока утвердили лишь на первое полугодие 2019 года (до 31.12.2018/ с 1.01.2019):

1. Приготовление пищи на газовой плите при наличии центрального ГВС - 8823,50 / 8973,05 …

2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 8823,50 / 8973,05

3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального ГВС - 7892,76 / 8026,54

4. Приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 7892,76 / 8026,54

5. Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД - 5977,14 / 6078,44

6. Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели) - 5329,49 / 5419,82

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

Тарифы на вывоз мусора или обращение ТКО для жителей всей Волгоградской в 2019 году установили впервые и в течение года они не изменятся.

Для населения плата за новую коммунальную услугу составит 557,86 рубля за кубометр мусора или 3235,09 рубля за тонну. Согласно нормативу жители многоквартирных домов ежемесячно будут платить по 114,92 рубля с каждого проживающего, в частном секторе – по 113,25 с человека.

Все остальные потребители будут платить за мусор 464,88 рубля за куб или 2695,91 за тонну согласно нормативам.

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