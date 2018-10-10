Взносы на капремонт вырастут до 6,13 рубля

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-10T15:51:04+03:00

С 1 января 2019 года за капитальный ремонт жители Волгоградской области будут платить на 23 копейки больше

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В Волгоградской области минимальный взнос на капитальный ремонт в 2019 году вырастет до 6 рублей 13 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения в месяц. Как сообщает «КП-Волгоград», соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Именно такую сумму теперь придется платить за капремонт всем жителям региона, если собственники многоквартирного дома не примут на общем собрании решение увеличить минимальную плату.

С 1 января 2019 года волгоградцы начнут платить на 23 копейки больше с каждого квадратного метра своей квартиры. До этого плату за капремонт не увеличивали три года. С 2016 года размер минимального взноса в Волгоградской области составлял 5 рублей 90 копеек с метра. В начале действия программы с октября 2014 года жители региона платили 5,06 рубля за квадратный метр.

В среднем для жителей однокомнатной квартиры ежемесячная плата за капитальный ремонт вырастет на 7 - 9 рублей. Для обитателей стандартной «трешки» нагрузка возрастет на 13 - 15 рублей в месяц.

- Одним из принципов установления минимального размера взноса является доступность для собственников жилых помещений с учетом совокупных расходов на оплату «коммуналки», - пояснили «КП-Волгоград» в областной администрации. - При этом все меры поддержки для льготных категорий населения, которые имели право на компенсацию уплаченных ими взносов на капитальный ремонт, сохранятся.

Жизнь дорожает, растет и стоимость стройматериалов. Кроме того, в перечень работ по капремонту включили замену лифтов. Стоимость одного - около полутора миллионов. А в каждом доме их несколько. Кстати, именно поэтому наши соседи в Астраханской области с 2019 года решили сделать минимальный взнос на капитальный ремонт дифференцированным. Жители домов с лифтами будут платить 7,5 рубля с квадратного метра. А в тех домах, где лифта нет - 6 рублей с «квадрата». Сейчас астраханцы платят 5 рублей. Так что их повышение куда больше ударит по кошельку.

Из-за увеличения базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% с января 2019 года вырастут и тарифы на комуналку. Плюс к этому волгоградцы будут отдельной строкой платить за вывоз мусора, услуга также подорожает. Насколько - пока неизвестно, тариф еще не утвержден.

КСТАТИ

В планах по капитальному ремонту на 2018 год обновление 716 многоквартирных домов. 103 из них уже сданы, еще около 600 домов - на стадии завершения работ. Из 485 аварийных лифтов, которые должны заменить в этом году, установили уже 200.

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