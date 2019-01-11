С 1 января 2019 плату за отопление будут считать по-новому

Главный вопрос в сфере ЖКХ с октября по апрель для волгоградцев - плата за отопление. Получив платежки с астрономическими суммами, многие не понимают, откуда взялись такие цифры и почему плата за тепло растет на тысячи рублей в месяц. Тем более, что с 1 января 2019 года порядок расчета платы за отопление изменился для тех домов, где в помещениях установлены индивидуальные приборы учета. Особенности новой методики разъяснили специалисты инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

Владельцы газовых котлов не будут платить за тепло дважды

Новшество позволит решить сразу две проблемы. Во-первых, жильцы домов, которые установят у себя в квартире индивидуальный теплосчетчик, теперь смогут платить исходя из его показаний, даже если у соседей таких счетчиков не будет. Во-вторых, жители квартир, оборудованных автономными газовыми котлами, отныне не будут дважды платить за отопление.

Напомним, с проблемой двойного начисления платы за отопление столкнулись ранее жители Волжского. Их квартиры отапливались при помощи индивидуальных газовых котлов, однако ресурсники выставляли им счета за отопление, как если бы оно было централизованным.

Как будут рассчитывать плату за отопление с 1 января 2019 года

Раньше показания индивидуального счетчика тепла применяли при расчете, только когда приборы учета были установлены и введены в эксплуатацию во всех, без исключения, квартирах и нежилых помещениях дома. Если хоть один прибор выходил из строя, не учитывали и показания остальных. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2018 №1708 внесены изменения в Правила № 354 и теперь плату за отопление будут рассчитывать по новым формулам с учетом данных индивидуальных счетчиков и тепла, которое тратится на обогрев общего имущества - лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, комнаты охраны и консьержа.

- Расчет будет производиться исходя из суммарного объема тепловой энергии, потребленной за расчетный период как в отдельном жилом или нежилом помещении, так и в помещениях МКД, которые относятся к общему имуществу собственников, - поясняют в Госжилнадзоре. - При этом в домах с централизованным теплоснабжением собственники помещений с поквартирным источником тепловой энергии не освобождаются от обязанности вносить плату за отопление на общедомовые нужды.

В домах, которые не оборудованы общедомовым и индивидуальными приборами учета тепла плату по-прежнему будут начислять по нормативам. Так что сумма за отопление в квитанции все семь месяцев будет одинаковой.

А вот в домах, где есть и коллективный теплосчетчик, и хотя бы один индивидуальный, при расчете будут учитывать показания и тех, и других. В случае, если индивидуальные счетчики имеются во всех помещениях, в квитанции также появится строка отопление на ОДН.

Если многоквартирный дом оборудован коллективным прибором учета тепла и более 50% жилых и нежилых помещений в нем оборудованы распределителями, размер платы за отопление раз в год подлежит корректировке. Но решением общего собрания корректировку можно проводить и чаще. А в случае выхода из строя индивидуального теплосчетчика, если на нем сорвали пломбу или с него не сняли показания, помещение приравнивается к необорудованным таковым.

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