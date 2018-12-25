Новый год 2019 в Волгограде: Лаборатория Новогодних чудес на площади Павших Борцов

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-25T16:44:18+03:00

Праздник на площади будет каждый день с 28 декабря по 7 января. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе новогодней ночи 2019 на площади Павших Борцов в Волгограде профессор Морозов, робот «Снежана», световое шоу и салют [программа мероприятий]

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Новогоднюю ночь 2019 жителей и гостей Волгограда приглашают провести в «Лаборатории Новогодних чудес» на площади Павших Борцов. В программе мероприятий - концерт, конкурсы, световое шоу, дискотека и салют. Начнется праздник у главной городской елки 31 декабря 2018 в 23.55 с новогоднего поздравления президента и боя курантов, а завершится уже в 3 часа ночи 1 января 2019 года.

- В праздничной программе выступят волгоградские артисты – группа «Фреш», шоу-группа «Жасмин», экстрим-шоу JUST NAME и «Бест Джем», - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Главными героями«Лаборатории Новогодних чудес» будут профессор Морозов и робот Снежана-2019, с которыми волгоградцы отправятся в путешествие во времени. Заглянут на праздник и Дед Мороз со Снегурочкой. Ярким акцентом станет световое «Атом Шоу», в два часа ночи 1 января 2019 начнется праздничный фейерверк. А после на площади стартует дискотека.

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