Из Волгограда в Ижевск: в Горсаду разбирают колесо обозрения

Скоро колесо переедет в другой город. Фото: Юлия Данильченко

Горсад пустеет: один за одним «исчезают» аттракционы, которые в период пандемии оказались нерентабельны. Своей очереди дождалось и колесо обозрения, знакомое и полюбившееся не одному поколению волгоградцев. Владельцы продали его за 4,5 миллиона рублей. В ближайшее время одна из главных достопримечательностей всего парка переедет в Ижевск. Эту информацию «КП-Волгоград» подтвердили в администрации Горсада.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ?

Сейчас подрядная организация, которую наняла администрация Горсада, разбирает колесо и «Автодром» за 4,5 миллиона. До этого уже демонтировали кружащуюся «Лесную сказку» за 1,6 миллионов, летающую скамью «Лавица» за 1,2 миллиона, «Праздничные карусели» за 4 миллиона, «Американские горки» за 4,5 миллиона и другие. Некоторые аттракционы проданы, но ждут своей очереди на демонтаж.

Рабочие трудятся с самого утра, аккуратно перемещают кабинки колеса обозрения, а их уже все сняли, в грузовик. Сама конструкция пока стоит.

Кабинки аккуратно грузят перед перевозки. Фото: Юлия Данильченко

- Точно не знаем, сколько времени это займет, но до холодов должны закончить, - говорят они.

Прохожие с любопытством и интересом наблюдают за процессом и спрашивают, куда же переезжают аттракционы и что будет на их месте. Горожан беспокоит, а заменят ли «старые на новые».

Рабочие трудятся с самого утра - им предстоит разобрать саму конструкцию колеса. Фото: Юлия Данильченко

- Парк аттракционов просто обновляют? – спрашивает женщина с ребенком.

Но что будет на месте пустыря, после того, как разберут все объекты. пока неизвестно. Проект будущего облика Горсада разрабатывают архитекторы Центра «ВЯЗ». Предварительно, урбанисты предложили создать тут естественный парк с тропой, оторванной от земли, где будет своя естественная экосистема.

Это колесо обозрения знакомо не одному поколению волгоградцев. Фото: Юлия Данильченко

- Я следил за техническим состоянием аттракционов Горсада 14 лет, - вспоминает главный инженер Дмитрий Левин, который встретился корреспонденту «КП». – Эксплуатировать их можно, они в нормальном состоянии. Но все меняется, быстро меняется облик волгоградских парков. Думаю, это к лучшему.

Напомним, в августе на одной из торговых интернет-площадок появились объявления о распродаже парка аттракционов. Тогда продавец Илья рассказал, что из-за ограничительных мер им не разрешили открываться, хотя при этом в Комсомольском саду прекрасно себя чувствовали частники: до самых холодов работали арендные машинки для детей, паровозик и пони. Почему аттракционы стали исключением – неясно. Но из-за нулевого заработка в самый сезон пришлось принять решительные меры. Да и власти города с помощью Центра «ВЯЗ» вовсю разрабатывают новую концепцию самого зеленого сквера Волгограда. Осталось только дождаться ее реализации.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Два года назад, прогулявшись по Горсаду, губернатор Андрей Бочаров «удивился» питейным заведениям, которые расположены рядом с бывшим кинотеатром «Победа» (его сейчас реконструируют и адаптируют для детского творчества). Тогда приняли решение «убрать с дороги» популярный в Волгограде ирландский Harat`s Irish Pub (он быстро переехал на Комсомольскую). Мол, не место рядом с детьми пивбару. А кафе «Светлану» оставили, но обязали стилизовать под сталинский ампир. Взамен волгоградцам обещали на этом месте пешеходную зону для всей семьи, чуть ли не царство для детей.

Но уже 2020-ый, пустующее здание паба как стояло, так и стоит, а кафе ничуть не изменилось. Хотя, чему удивляться: на все про все, как в той поговорке, власти дали три года. Однако сейчас в зоне между «Победой» и многоэтажками – откровенный бардак. На одном тротуаре можно ноги переломать, ремонтом и «не пахнет».