«Не зарабатываем из-за пандемии»: колесо обозрения и аттракционы волгоградского Горсада распродают

В августе 2020 года на одном сайтов появилось почти два десятка объявлений о распродаже аттракционов Горсада в центре Волгограда. Раньше это место пользовалось популярностью у волгоградцев, особенно с детишками. Но, увы, с режимом всеобщей самоизоляции развлекательная точка перестала работать. Даже сейчас, когда многие ограничения сняли, горки и колесо обозрения закрыты для посетителей, а на площадках пусто.

- Мы с самого начала соблюдаем все рекомендации, честно не работаем, но в итоге из-за пандемии не зарабатываем. Поэтому распродаем аттракционы, - рассказал «КП-Волгоград» продавец.

Судьба целого комплекса развлечений неизвестна никому. Пока желающих приобрести колесо за 4,5 миллиона рублей или карусель «Дракон» за 2 миллиона не нашлось. Да и сезон заканчивается.

Отметим, что ранее в мэрии Волгограда рассказали о планах изменить Горсад до неузнаваемости: урбанисты Центра «ВЯЗ» уже придумывают дизайн-план. В будущем территорию у бывшего кинотеатра «Победа» и прилегающие участки благоустроят, создав единую общественную зону отдыха для горожан.