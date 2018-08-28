Кафе «Светлана» в Комсомольском саду переделают под сталинский ампир

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-28T14:10:48+03:00

Из городского парка в центре Волгограда убирают питейные заведения, а остающиеся будут подстраиваться под новую концепцию

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Еще два года назад, прогуливаясь у детского центра и в горсаду, волгоградский губернатор заявил, что никаких пивных баров и рюмочных здесь быть в принципе не должно. Разве что кафе с мороженым. С собственниками городским властям удалось договориться. Ирландский Harat`s Irish Pub переезжает на улицу Комсомольскую, 4. В новом месте паб откроется 7 сентября. Что будет на его месте, пока неизвестно. А кафе «Светлана» в Комсомольском саду останется. Но кардинально изменит свой облик. Фасад здания на улице Коммунистической, 3А, стилизуют под сталинский ампир.

- Собственник должен привести фасад кафе в соответствие с эскизным дизайн-проектом, утвержденным специальной комиссией, которая занимается архитектурно-художественным обликом города, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - Благоустроит за свой счет владелец кафе и прилегающую территорию.

А Harat`s вскоре откроется в другом месте.Фото: Юлия НУРКАЕВА

В итоге между «Победой», где планируют открыть кукольный театр, и Детско-юношеским центром на Краснознаменской будет большая зона отдыха, которую решили оформить в едином стиле. В Сурском сквере появится памятник строителям, сам сквер тоже приведут в порядок. А пешеходная зона на Коммунистической будет настоящим детским царством.

На Краснознаменской уже снесли павильоны и ларьки, которые закрывали вид и «мешали целостному восприятию городской архитектуры». Теперь избавляются и от питейных заведений поблизости. А чтобы новые торговые объекты в «детской» зоне не появились, место это перевели из зоны деловой застройки в категорию парков, скверов и бульваров.