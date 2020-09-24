Деревьев больше, часовня в новом «стиле», фонтанчики и экотропа: каким будет Горсад в центре Волгограда

Что существенно важно, архитекторы решили не трогать деревья, а наоборот – преумножить их число. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ближайшем будущем Комсомольский сад и примыкающий к нему Горсад, их вместе решили называть просто Комсомольским, ждут грандиозные преображения. Урбанисты Центра «ВЯЗ» 24 сентября поделились с журналистами и общественниками планами и набросками того, каким они видят образ одного из главных мест отдыха волгоградцев. Интересных решений много, но, как подчеркнули архитекторы, они не окончательны. Обязательно учтется мнение горожан – ведь именно ради них затеяны эти изменения.

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

В самом начале своего выступления архитекторы затронули немаловажную проблему сада – наличие зон отчуждения. Основной поток людей проходит по центру Комсомольского, а вот Горсад практически заброшен. Сторона напротив железной дороги вообще нефункциональна и выхода на дорогу нет.

- Кажется целесообразным примыкающую к дороге сторону плотно засадить зеленью, чтобы создать защиту от шума и солнца, - говорит главный архитектор Центра «ВЯЗ» Дмитрий Селивохин.

Урбанисты обсуждают, каким будет в будущем Горсад. Фото: Центр ВЯЗ

Отсюда вытекает другая проблема – ограниченное число подъездов к парку.

- При анализе при пришли к выводу, что сад разорван от городской среды, хотя находится в центре Волгограда. Только с северной стороны подходит маршрутный транспорт. Мы попытаемся решить также парковочный вопрос, - продолжает Дмитрий.

И третья проблема – «преграды», которые разрывают единую территорию. Речь, например, о гостинице.

- Несмотря на то, что парк один, обе территории как две противоположности, они очень отличаются друг от друга. Мы должны цепляться за то, что есть, и развивать это, сделать единым.

ЕДИНАЯ ЗОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Комсомольский сад уже давно ассоциируется у волгоградцев с местом семейного отдыха. Сюда приезжают вместе с детворой, гуляют на площадках, просто отдыхают на лавочках и наслаждаются природой. Поэтому идея создать тут единую зону для детей – логична. Через дорогу - цирк, в кинотеатре «Победа» откроется Театр кукол, а после можно будет посидеть на лавочке, поесть мороженное и поделиться впечатлениями.

Что существенно важно, архитекторы решили не трогать деревья, а наоборот – преумножить их число. Ведь парк - один из самых озелененных, может похвастаться исполинскими деревьями, которым не одно десятилетие.

- После выполненного благоустройства деревьев в Комсомольском саду будет больше, чем до проведения работ, - высказал свою принципиальную позицию Центр.

Но самое интересное ждет заброшенную часть (ту, с которой сейчас вывозят аттракционы): там предлагают сделать экотропу.

- Сделаем Горсад единственным парком с тропой, оторванной от земли, где будет естественная экосистема, - говорит Селивохин.

Урбанисты Центра "ВЯЗ" презентовали свои первые наброски будущего облика Горсада. Фото: Юлия Данильченко

Также в саду появится то, о чем давно мечтают гуляющие знойным летом волгоградцы – питьевые фонтанчики и водные объекты. А чтобы разделить отдыхающих по категориям, создадут отдельную зону для выгула собак. Не все хозяева добросовестно убирают за своими питомцами, чем создают дискомфорт для остальных.

ЧАСОВНЯ И ИСТОРИЯ

Часовня Урюпинской иконы Божией Матери в общем ансамбле Комсомольского сада занимает важное место. Многие волгоградцы привыкли сюда приходить, молиться. А после того, как на площади Павших Борцов построили собор Александра Невского, архитекторы увидели, что две церкви находят на одной оси, и теперь их нужно связать вместе.

- Во-первых, должна быть художественная связь между часовней и храмом, - объясняет Дмитрий Селивохин, обращая внимание на отделку часовни сайдингом и металлическими панелями. Одно из предложений молодых архитекторов – работы над фасадом часовни, то есть ее придется построить почти заново.

Во-вторых, связать эти два религиозных здания хотят, ландшафтно подчеркнув ось, на которой они стоят. Сейчас их разделят забор и дорога. Возможно, от часовни сделают плавный переход к храму через так называемый аптекарский огород, сад.

Что касается истории, то тут тоже серьезный подход: подземные бункеры, столбы, на которых остались отпечатки от пуль после Сталинградской битвы, мемориальные зоны – все это сохранится. Предложение урбанистов – внедрить инновационные технологии в виде дополненной реальности, при этом проработать около 20 сценариев для разной публики, разного возраста, с разными интересами. Нужно также «оживить» бункер, но это должны будут сделать, конечно, музейные работники. Посетителей парка займут квестами и экскурсиями.