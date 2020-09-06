Кинотеатр «Победа» в Волгограде реконструируют за полмиллиарда

На реконструкцию потратят полмиллиарда. Фото: Юлия Данильченко

Полмиллиарда рублей и три года потребуется на реконструкцию легендарного кинотеатра «Победа», построенного изначально как училище Кулибина и разрушенного во время бомбежки Сталинграда. В послевоенное время здание восстановил архитектор Левитан, но с годами оно пришло в запустение. Теперь новую жизнь в исторически важный объект вдохнут волгоградские мастера.

ВОССТАНОВЯТ МЕЛЬЧАЙШИЕ ДЕТАЛИ

В Волгограде ищут подрядчика для реконструкции легендарного кинотеатра «Победа». Закупка называется: «Сохранение и приспособление для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина / кинотеатр Победа». Иными словами, специалисты сохранят внешний облик здания, внутренние конструкции и хорошенько поработают над воссозданием самых мельчайших деталей. Это будет касаться фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, также деревянных элементов, декоративных предметов. Особое внимание уделят покрытиям с покраской и штукатурной отделкой, а также лепниной.

ЦЕНА ВОПРОСА

Если быть точным, то на полную реконструкцию здания потратят 537 805 821 рублей. Все эти средства – из областного бюджета. Финансирование разделили по годам. В 2020-ом, когда выберут подрядчика, регион выделит 2 890 000 рублей на первоначальные работы, в 2021 - 166 312 821 рублей в 2022 - 181 409 000 рублей и в 2023 - 187 194 000 рублей.

Уже 12 ноября 23-года исполнитель сдаст полностью готовый объект, в котором, напомним, планируется создать «Дом детства», куда родители смогут приводить детишек на кукольные спектакли и в кино.