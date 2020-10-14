Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 октября: осталось всего 16% свободных коек

Каждый день в больницы поступает около 500 человек с пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ковидных госпиталях Волгоградской области занято уже более 5 тысяч коек. На сегодня свободны 973 места или 16,27% от всех коек, что перевели под инфекцию. Что ни день, то число новых заболевших коронавирусом в Волгограде и области все больше. На сегодня положительный результат теста пришел еще 169 жителям региона. Как рассказала на брифинге зампред облздрава Елена Краснова, только за последние сутки в больницы поступили 501 человек. Выписали 409 пациентов. Всего же за полгода с начала пандемии заразившихся 17 тысяч 124 человека, в том числе 1547 детей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 14 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Все тяжелее протекает коронавирус у волгоградцев. Львиная доля пациентов госпиталей с пневмонией - 4718 человек. В реанимации врачи спасают жизни 228 волгоградцев. При этом 58 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все больше и тех, кто лечится дома. На сегодня таких 3288 человек.

Резко растет и количество вызовов скорой помощи. Накануне в Волгограде и Волжском жители звонили на скорую 2285 раз. Врачи зашиваются, их слишком мало.

Данные ИЦК

В Волгограде на сегодня 101 заразившийся, в Волжском - плюс 18 случаев, в Среднеахтубинском районе, Камышине и Михайловке – по шесть. Именно в этих городах и районах области больше всего и общее число заболевших ковидом (подробности).

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подтвердили за последние сутки по итогам экспертной комиссии и еще две смерти - мужчин из Волгограда и Чернышковского района. Коронавирус и его осложнения унесли жизни уже 167 человек. При этом каждый десятый среди заболевших и умерших – это медики. Накануне скончалась медсестра больница №4. Но ее в списке учтенных летальных случаев еще нет.

- Общее количество медработников в больницах с подозрением на коронавирус и с установленным диагнозом - 1194 человека. К сожалению, 23 сотрудника скончались, - отмечает Елена Краснова.

Тем временем в Волгограде продолжают прививать от ковида медиков, которые работают на передовой. Переносят новую прививку добровольцы легко.