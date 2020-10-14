Не спасли: в Волгограде умерла медсестра, для которой собирали ковидную плазму

Валентина Солодовникова работала в клинической больнице №4 Волгограда. Фото: ГУЗ КБ №4, соцсети

Коронавирус продолжает косить ряды волгоградских медиков. Накануне список памяти пополнился еще одной фамилией. 13 октября ушла из жизни Валентина Солодовникова – медсестра клинической больницы №4 Волгограда. В последние дни ее родственники искали доноров антиковидной плазмы. Люди откликнулись, но спасти медика ее коллеги все же не смогли. Валентина Тимофеевна скончалась в реанимации родной больницы, в которой проработала много лет. Ей было 66 лет.

Несмотря на возраст с первых дней эпидемии коронавируса Валентина Солодовникова работала в «красной зоне».

- Человек, который жил и отдавал всю себя работе. Она, несмотря на свой возраст, трудилась сутками в больнице 4. Когда отдаешь себя работе, начинаешь забывать про себя. К сожалению, она заболела коронавирусом, - рассказывали о Валентине Солодовниковой близкие.

Заболевание развивалось молниеносно. Медик «сгорела» всего за пару недель.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валентины Тимофеевны.