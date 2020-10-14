Еще двое мужчин «сгорели» от ковида в Волгоградской области

Официально подтвердили 167 смертей ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Список умерших от коронавируса волгоградцев 14 октября пополнили двое мужчин. Один из них жил в Волгограде, ему было 60 лет. Второй – постарше, 69-летний житель Чернышковского района. У обоих были проблемы с сердцем, патологии пищеварительной системы и другие заболевания.

Отчеты оперштаба по летальным случаям во многом похожи. И зачастую в них фигурируют люди старше шестидесяти лет с хроническим заболеваниями, которые в этом возрасте есть уже у каждого. Поэтому пенсионеров просят оставаться дома и как можно меньше бывать в людных местах.

Из 167 подтвержденных на сегодня смертей на миллионный Волгоград приходится 70. В Чернышковском районе это лишь второй летальный случай. При этом 23 умерших от коронавируса и его осложнений – это врачи, медсестры, санитарки, водители скорой помощи и другие медицинские работники. Накануне ушла из жизни медсестра больницы №4, которой волгоградцы собирали ковидную плазму.