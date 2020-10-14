На три тысячи вызовов 131 бригада: врач скорой помощи призналась, что на сон и еду у медиков времени не остается

Врачи работают в тяжелейших условиях Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области стремительно растет. Каждые сутки – новые рекорды по приросту заболевших. На передовой сейчас – фельдшеры, медсестры, врачи. Жители области жалуются, что не могут дождаться терапевта из поликлиники, часами едут и бригады скорой помощи. Конечно, это не потому, что медики не хотят работать. Просто сейчас они спасают наши жизни в авральном режиме. Ежесуточно звонят на скорую больше трех тысяч раз, что значительно превышает допандемийные показатели. И на эти 3000 вызовов – 131 бригада. Анна Морозова работает врачом линейной бригады Клинической станции скорой медицинской помощи. На брифинге оперативного штаба Волгоградской области она рассказала, что ей и ее коллегам за смену элементарно некогда перекусить.

ПОПОЛНИЛИ СУМКУ ЛЕКАРСТВАМИ - И СНОВА В БОЙ

- Мы 100% своего рабочего времени находимся в машине, - отмечает Анна Морозова. - Заезжаем на подстанцию скорой помощи, чтобы пополнить лекарствами свою сумку. У нас есть все медикаменты и аппаратура для оказания экстренной помощи.

При этом врач скорой помощи говорит, что часто случаются непрофильные вызовы. Например, при потере обоняния, появлении кашля, незначительном повышении температуры, боле в горле. С такими симптомами пациенты должны обращаться к участковым терапевтам.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НЕ НАЗНАЧАЕТ ЛЕЧЕНИЯ

- Да, мы приедем, послушаем, но не назначим лечение и не сделаем тесты, - подчеркивает Анна Морозова. – Мы не можем корректировать лечение, которое назначил терапевт. Для приезда скорой помощи должны быть экстренные показания.

Бригада скорой обязана обслужить человека, когда у него появилась одышка или удушье, возникла боль в грудной клетке, теряется сознание. То есть тогда, когда у пациента серьезно ухудшилось состояние и нужно экстренное вмешательство медиков. Скорая может сбить температуру, но выписать лекарства, отправить на анализы должен будет врач из поликлиники.

- Мы не обследуем пациентов и просто так не везем в стационар. «Я хочу лечиться в больнице» - говорят нам пациенты. Не можем мы этого позволить. Для госпитализации есть определенные показания.

ЕХАЛИ НА ВЫЗОВ, ПОПАЛИ НА ПРОИСШЕСТВИЕ

На длительное ожидание бригад скорой помощи влияют и другие факторы. На каждый вызов медики надевают спецкостюм, чтобы защититься от коронавируса. После того, как пациента карета скорой увезла в инфекционный госпиталь, средства защиты необходимо правильно снять. Иначе также есть угроза заражения для медиков. А еще по дороге на вызов может возникнуть экстренная ситуация – дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Тогда неотложка, если находится недалеко от аварии, едет на место.

- Конечно, мы останавливаемся на месте ДТП и оказываем помощь пострадавшим. Естественно, мы не доехали до вызова. Но бросить пациента на дороге мы не можем. Поэтому время ожидания позвонившего по телефону пациента увеличивается.