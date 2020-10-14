У троих поднялась температура: в Волгограде добровольцев продолжают прививать от коронавируса

Первыми вакцину получат добровольцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продолжают прививать от коронавируса медиков, которые работают на передовой борьбы с коварной инфекцией и поэтому находятся в особой группе риска. Как рассказала на брифинге зампред облздрава Елена Краснова, последними вакцину получили сотрудники больницы №4 и больницы №5, которые с весны лечат ковидных больных.

- Что касается переносимости вакцины от коронавируса, мы смотрим за поствакцинальными реакциями, как переносит человек, в принципе состояние у всех удовлетворительное. У двоих человек наблюдалась невысокая температура 37,1 градуса, - отмечает чиновник.

Но в целом жалоб на самочувствие от тех, кто уже сделал прививку от ковида в Волгограде на сегодня пока нет. Вакцина переносится довольно легко.

- Мы расспрашивали их, как они себя чувствуют, они говорят, что даже не заметили эту температуру. У тех, кто прививался вчера, есть небольшая слабость, утомляемость, температура повышена у одной женщины – 37,2, - рассказала зампред облздрава.

Ставят вакцину от коронавируса пока только добровольцам. По словам чиновников их предостаточно. И не только медработники, но и полицейские, и люди других профессий. Но многие из них недавно сделали прививки от гриппа и между ними нужно выдержать интервал в месяц. Всего в регионе прививки от ковида получат более 2,1 тысячи человек.

Всего в Волгограде и области на сегодня уже 17 тысяч заразившихся коронавирусом, 80% из них вылечились, 167 волгоградцев умерли. При этом 23 летальных исхода приходится на медиков.