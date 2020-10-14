Больше ста: в Волгограде взрывной прирост пациентов с коронавирусом

Такого прироста пациентов с коронавирусом в Волгограде еще не было Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще месяц назад для жителей Волгоградской области казался огромным прирост в 100 новых заболевших коронавирусом за сутки. Но сейчас ситуация тяжелей. 14 октября не по региону, а только в одном Волгограде положительные тесты пришли на 101 человека. Это рекорд для областного центра за все время пандемии. Всего же в среду коронавирус подтвержден у жителей 17 городов и районов региона. На втором месте по приросту за сутки Волжский. В городе-спутнике 18 заболевших. Но это в 5 раз меньше, чем в Волгограде.

Среди районов Волгоградской области больше всех заболевших за сутки в Среднеахтубинском, Камышинском и Михайловском районах. Там по 6 человек с положительными тестами. По 5 жителей начали бороться с ковидом в Урюпинском и Николаевском районах. В Ленинском районе коронавирус выявлен у четырех человек. В Светлоярском, Октябрьском, Палласовском районах диагноз COVID-19 подтвердился у 3 жителей, в Быковском, Городищенском, Старополтавском – по 2. По 1 пациенту с ковидом из Иловлинского, Руднянского и Суровикинского районов.

Больше всего заболевших за сутки коронавирусом в Волгоградской области в возрасте от 50 до 64 лет – 57 человек. 56 подхватившим ковид жителям от 30 до 49 лет. Не миновал вирус и одну малютку – заболевшему ребенку менее года. Двум маленьким пациентам от 2 до 6 лет. 14 октября COVID-19 подтвержден только у пяти школьников, трем из них от 7 до 14 лет, а двум – от 15 до 17 лет. 36 заболевших старше 65 лет, а 12 – от 18 до 29 лет.