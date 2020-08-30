Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: что изменится с 1 сентября

Правило социальной дистанции сохраняется, как и масочный режим. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Режим самоизоляции и карантинных ограничений по коронавирусу в Волгоградской области действует уже пять месяцев и в очередной раз продлен на неопределенный срок согласно новой версии режимного постановления губернатора №179 (скачать текст, с последними изменениями). С 1 сентября 2020 года в Волгограде и области часть карантинных ограничений снимут. В обычном режиме, но с соблюдением требований Роспотребнадзора, в День знаний откроют двери для ребят школы и детские сады. Со 2 сентября снимут еще часть запретов, в том числе заработают бассейны. Но все же День города 5 и 6 сентября 2020 в Волгограде будут отмечать концертами по телевизору и активностями в соцсетях. На улицы праздник не выйдет. Разбираемся, что изменится с 1 сентября в Волгоградской области, какие ограничения режима отменят, какие карантинные меры останутся и по каким правилам будем жить.

Какие ограничения коронавирусного режима продолжают действовать в Волгоградской области после 1 сентября 2020?

Пенсионерам старше 65 лет рекомендовано по-прежнему сидеть на самоизоляции, как минимум до 6 сентября 2020 года. После дату снова отодвинут на пару недель, как это делали уже не раз. Для работающих пенсионеров продолжает действовать ограничение на труд, если, конечно, они не незаменимые работники и не являются членами избиркомов на выборах 13 сентября.

Иностранцы и трудовые мигранты по-прежнему должны сидеть в изоляции 14 дней после приезда. Правило социальной дистанции сохраняется, как и масочный режим в общественных местах и на транспорте. А обслуживать волгоградцев с открытым лицом теперь запрещено не только продавцам, но и в общественном транспорте. Патрули продолжают шагать по улицам городов и поселков, штрафуя нарушителей. Правда, они не свирепствуют - протоколов сейчас на всю область составляют менее полутора сотен в сутки.

С температурой тела выше 37,2 градуса посещение поликлиник запрещено. Врача нужно вызывать на дом, если требуется экстренная помощь - звонить в скорую. Не пустят «горячих» людей и в любые официальные учреждения – входной фильтр должен быть везде.

Бани и сауны в начале осени по-прежнему остаются закрыты, как и бассейны в них. Кружки и секции для детей тоже работать пока не начнут, как и подготовившие премьеры волгоградские театры, а также кинотеатры, ночные клубы и кальянные, детские комнаты и центры досуга. Ограничения на работу торговых центров также продлили.

Большие свадьбы и банкеты, массовые мероприятия, торжественные регистрации в загсах в Волгоградской области в сентябре 2020 тоже под запретом. Многие пары переносили свадьбы с весны на конец лета и начало осени, надеясь, что ситуация стабилизируется. Но расписаться по-прежнему можно лишь без гостей.

Для всех работодателей, музеев, магазинов, мастерских, салонов и парикмахерских, кафе и ресторанов сохраняются все ранее введенные Роспотребнадзором требования. МФЦ и прочие учреждения продолжают работать по предварительной записи и делают упор на электронные услуги.

Пансионаты и санатории региона в сентябре принимают только жителей Волгоградской области, исключение - для командировочных.

Какие карантинные ограничения отменили в Волгоградской области с 1 сентября?

С 1 сентября 2020 родители наконец-то смогут отдать малышей в садики – из-за угрозы коронавируса они не работали в Волгоградской области с конца марта. Мамам приходилось выкручиваться и даже бросать работу, чтобы сидеть с детьми. Чтобы вернуть ребенка в детсад, родителям приходится получить справку от педиатра. Желающих оказалось так много, что время работы участковых врачей пришлось продлить. Но если кто-то из родителей решит не вести ребенка в сад из опасений заражения ковидом, малыша не отчислят. Это же касается школы.

Школьники Волгограда и области 1 сентября 2020 сядут за парты. Начнут учебный год не как обычно – линеек не будет. Обучение смешанное - очное и частично дистанционное. Школьники будут сидеть в одном кабинете, а не ходить по классам. Перемены, обед – в каждом классе по своему расписанию. Если кто-то все же заразится – карантин введут в отдельном классе или закроют целиком школу – как во время эпидемии гриппа. Также с 1 сентября 2020 на линию вернутся «школьные» трамваи №6 и №7.

ФОКи и бассейны (в том числе при гостиницах), ледовые катки и все спортивные учреждения также откроются со 2 сентября 2020 года. Распахнут двери в День знаний и частные музеи.

В центрах соцобслуживания Волгоградской области с 1 сентября также снимут часть карантинных ограничений - возобновят работу кружки и секции, можно будет проводить мероприятия. Сотрудники смогут уходить домой, за исключением тех, что трудятся в стационарах с постоянным, временным и круглосуточным проживанием инвалидов.

На конец августа в Волгограде и области более 12 тысяч заразившихся коронавирусом, 97 человек умерли. Хотя оперштаб Волгоградской области и опроверг слухи о введении карантина с 20 сентября, в постановлении губернатора имеется пункт 21, где говорится о возможности возобновления ограничений в случае осложнения ситуации с ковидом.