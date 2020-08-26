Фото: пресс-служба администрации Волгограда

Близится очередной день рождения Волгограда. В этом году нашему городу исполнится 431 год. Праздничные мероприятия в День города 2020 в Волгограде традиционно пройдут в первые выходные осени – 5 и 6 сентября 2020 года. Но в этом году есть одна не самая приятная особенность: из-за коронавируса день города преимущественно будет отмечаться в виртуальном формате.

В телеэфире волгоградцы смогут посмотреть историческую реконструкцию Живые картины в исторической среде. Царицын на Волге». Участники театрализованной постановки создадут максимально достоверную атмосферу старого города, покажут быт и стиль одежды жителей Царицына XIX века. В телепостановке участие примут творческие волгоградские коллективы.

Праздничный концерт «Городу-герою от жителей твоих» покажут в музыкальном театре. На его сцену выйдут артисты Волгоградского духового оркестра, ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», оркестра «Комбо-джаз-бенд». А посмотреть выступления можно будет в аккаунтах музтеатра в соцсетях.

Большая разнообразная программа подготовлена для детей. Учреждения культуры и библиотеки проведут мастер-классы и викторины, концерты и выставки. Но все опять-таки в видеоформате и в социальных сетях. Ох уж этот коронавирус. Волгоградские библиотеки организуют проект «Волгоград – город чудес». На сайте «Централизованная система городских библиотек» и библиотечных страницах в соцсетях пройдут литературные марафоны, онлайн-прогулки и квизы, лектории, выставки детского творчества, видеоуроки по истории города-героя. За участие в конкурсах юным волгоградцам и их родителям творческие коллективы сделают музыкальные подарки.

Фото-челлендж «Vlg431» пройдет в группе в сети ВКонтакте «Центра по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района.

Гуляния на свжем воздухе, концерты на сценах районов города и флешмобы. Пока об этом можно мечтать. Праздники 2020-го года продолжают отмечаться в дистанционном режиме. Остается ждать благоприятную эпидемиологическую обстановку. 431-й день рождения Волгоград в таком режиме встретит 5 и 6 сентября.