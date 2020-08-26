Перед 1 сентября в Волгограде продлили время работы педиатров

В школу к 1 сентября нужны справки только тем детям, которые пойдут на занятия после болезни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже который день у волноградских детских поликлиник ажиотаж: родители с детьми с самого утра толпятся у дверей. Очереди выстраиваются огромные. Всем надо успеть до 1 сентября сдать анализы и взять справку от педиатра, без которой в школы и детские садики ребенка не пустят. Чтобы снять напряжение, в волгоградском обздраве приняли здравое решение – увеличить число кабинетов, где ведут прием врачи и продлить на время работу педиатров.

- Это коснется поликлиник, где сегодня испытывают повышенную нагрузку. В некоторых медучреждениях уже приняли решение, что будут выдавать справки и в субботу. Например, на такой шаг уже пошла «Детская поликлиника № 1», - сообщают «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

В других детских поликлиниках подобные решения будут приниматься по мере необходимости. Следите за информацией на их сайтах.

Напомним, 1 сентября в Волгоградской области возобновят работу детские сады и откроются все учебные заведения.

- В школу справку должны принести только те дети, которые выходят на занятия после болезни (в том числе, если болели коронавирусом или контактировали с зараженными), - еще раз уточняют в облздраве.

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