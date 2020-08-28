С 1 сентября в Волгограде вновь заработают трамваи №6 и 7

Фото МУП «Метроэлектротранс»

Отличная новость от мэрии Волгограда – с 1 сентября на линию вернутся трамвай №6, который курсирует от улицы КИМ к 36-й школе, трамвай №7 «Улица КИМ – Жилгородок». Причем расписание их составлено так, чтобы школьникам и студентам удобно было добираться на электротранспорте на учебу и обратно по домам с занятий. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

Напомним, весной, когда волгоградская детвора из-за коронавируса перешла на дистанционное обучение, пассажиропоток стал снизился настолько, что маршруты стали нерентабельными. Их закрыли. К счастью, временно.

Зато за это время МУП «Метроэлектротранс» успел провести капремонт трамвайного пути по улице Баррикадной. Здесь заменили более 800 погонных метров рельс и порядка 750 шпал.

Кстати, в связи с увеличением пассажиров из-за потока школьников и студентов, в «Метроэлектротрансе» также приняли решение добавить число вагонов, которые курсируют по трамвайному маршруту №13 (от стадиона «Монолит» до улицы Матросова». Обещают, что в часы пик интервал между этими трамваями будет составлять не более 5 минут.