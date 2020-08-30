Мусорного оператора в Волгограде заподозрили в манипуляциях с объемами и завышении тарифа

Вывозить мусор регоператор должен и из городских дворов, и из отдаленных сел. Фото: УО

Все лето специалисты управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградским областям проверяли деятельность регионального мусорного оператора – ООО «Управление отходами - Волгоград». В итоге проверка вылилась в более двух десятков административных дел, а материалы расследования передали в правоохранительные органы. Оператора по обращению с ТКО заподозрили в манипуляциях с объемами отходов, которые он собрал, вывез и утилизировал в регионе в 2019 году, а также в завышении тарифов. Эксперты обнаружили факты искажения экологической информации в статотчетности, а также несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

- Анализ показал, что представленные регоператором данные о количестве отходов направлены на искажение и сокрытие реально образующегося количества отходов ТКО. Также допускается произвольное манипулирование объемами и массой ТКО, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве о результатах проверки.

Так, согласно отчету регоператора, от юрлиц, ИП и населения в 2019 году волгоградские мусорщики приняли более миллиона тонн отходов. Однако на полигоны и в пункты переработки поступило лишь 574,5 тысячи тонн мусора. Получается, что почти половину мусора или более 485 тысяч тонн отходов где-то «потеряли», либо же они остались на площадках временного накопления. В итоге норматив образования ТКО по факту подтверждения не нашел.

Кроме того, Росприроднадзор обнаружил, что часть объемов твердых коммунальных отходов дублировали в отчетности – один и тот же мусор и вывозили на полигон, и передавали на переработку. На площадках временного накопления мусора в 23 районах области и на острове Сарпинском в Волгограде учет отходов просто не вели. В Суровикинском районе мусор сваливали в неположенном месте. Кроме того, мусор сжигали и захламляли огромные территории.

Напомним, первоначально установленный для жителей региона тариф на обращение ТКО с 2020 года уже снизили. Региональные власти доказали завышение объемов мусора. Теперь речь идет о куда более глобальных манипуляциях.