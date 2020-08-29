Бассейны и спортивные секции в полном объеме заработают в Волгограде 2 сентября

В Волгограде с апреля были закрыты стадионы и бассейны, из-за чего многие подростки буквально приросли к компьютерным креслам и диванам, или бродили по улицам и протирали лавочки. Если взрослым еще в июле разрешили ходить в фитнес-клубы, то дети только 2 сентября смогут приступить к тренировкам. Как сообщает оперативный штаб Волгоградской области, в этот день откроются все ФОКи, все бассейны, все спортивные учреждения, где населению области оказывают любые физкультурно-оздоровительные услуги. Все это прописано в документах, которые можно найти на официальном сайте администрации области. Изменения в постановление №179 внесли накануне.

Кто спросит, а как же бани? Многие считают сауну одним из лучших способов оздоровления организма. К сожалению, этой сфере услуг пока работать не разрешили. Многие сауны уже на грани разорения и закрытия. Но санитарные врачи непреклонны – считают, что именно здесь жители области рискуют подхватить коронавирус.