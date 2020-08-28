Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 августа: за сутки умерли трое

В волгоградские больницы и поликлиники продолжают завозить томографы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская область никак не может покинуть топ регионов, в которых хуже всего обстановка с заболеваемостью коронавирусом. В сводке ИЦК на 28 августа 2020 снова больше сотни новых заболевших и 10-я строчка по приросту заболеваемости у Волгоградской области среди других регионов. А именно 107 человек с положительным тестом на COVID-19 и 3 новых летальных случая. Пациенты скончались еще месяц-два назад, но только сейчас комиссия официально подтвердила, что их смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Данные на 28 августа по Волгоградской области. Инфографика: стопкоронавирус.рф

Есть и хорошие новости: волгоградцы продолжают выздоравливать. Данные о заболеваемости озвучил и заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов на пятничном брифинге. За вчерашний день из ковидных госпиталей домой выписали 172 человека. Это больше, чем поступило - 152 человека госпитализировали за сутки.

В стационарах по прежнему много тяжелых пациентов. 112 человек в реанимации, 22 человека на ИВЛ. Всего на сегодняшний день в стационарах находятся 2524 взрослых и 45 детей.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области заболели коронавирусом 11836 человек, 882 из них дети. Умерли уже 90 человек.