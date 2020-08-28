Школы с 1 сентября: никаких собраний, а волгоградские учителя-пенсионеры могут остаться на «дистанционке»

Школы готовятся работать по новым правилам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября волгоградские школы все-таки открываются, но ограничений и требований к их новой работе очень много. Дети по отдельным классам, питание в столовой посменно, рециркуляторы, дезинфекторы… Педагогам придется непросто и «дистанционка» в некоторой мере все-таки останется.

- Никаких педсоветов или собраний в школах в этом году не будет, чтобы избежать массовых скоплений и уберечь наших учителей от возможного заражений, - говорит председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

То есть все организационные вопросы будут максимально решаться в телефонном или онлайн-формате.

Что касается педагогов, которым больше 65-ти лет. Да, в волгоградских школах таких не просто много, а очень много. Будут ли они выходить на работу, и справятся ли без них наши школы?

- Эти вопросы будут решать в индивидуальном порядке сам учитель и руководство школы. Решит педагог выйти на работу – будет преподавать в классах. Также школа может перераспределить нагрузку и дать этим учителям вести кружки и дополнительные занятия. По желанию они могут дистанционно вести факультативы, - поясняет Лариса Савина.

Тем учителям-пенсионерам, которые все же вернутся 1 сентября в школы, все-таки рекомендуют носить маски (хотя в новых правилах работы учебных заведениях это условие и не является строго обязательным для педагогов).