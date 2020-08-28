Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Волгоградской области

Женщине прописали домашнее лечение, но ее состояние молниеносно ухудшилось. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пятницу число летальных исходов от коронавируса в Волгоградской области достигло 90. Очередными жертвами ковида стали 3 человека. У них причиной гибели стал именно COVID-19. Хотя скончались они почти 2 месяца назад.

Житель Волгограда почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Медики доставили пациента с подозрением на хирургическую патологию в инфекционный госпиталь на базе клинической больницы №5. Состояние 57-летнего мужчины было крайне тяжелое, спасти его не удалось. Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Волгоградской области, посмертный анализ подтвердил, что смерть наступила в результате осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией. У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем и прочие осложнения, о которых в оперштабе не уточнили.

Самолечение коронавируса обернулось трагедией для 65-летнего жителя Городищенского района. Мужчина при первых признаках болезни пытался поправиться без посторонней помощи. И только когда состояние стало ухудшаться, спустя 6 дней, он обратился к врачам. Пациент был госпитализирован в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. В условиях стационара лучше ему не становилось, и мужчина скончался.

Еще одной жертвой коронавируса стала 66-летняя волгоградка. Она обратилась в поликлинику по месту жительства спустя 3 дня после признаков заболевания. Врач назначил лечение в домашних условиях. Но спустя несколько дней состояние жительницы Волгограда ухудшилось, ее доставили в Городскую клиническую больницу № 1 с ковидом и двусторонней пневмонией. Оказываемое лечение положительных результатов не принесло. Женщина скончалась. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и сахарный диабет.