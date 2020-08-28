На переменах не гулять, физра на улице, обед по расписанию: как будут работать волгоградские школы

С 1 сентября будут большие перемены образовательного процесса Фото: Андрей МИРЕЙКО

Считанные дни остаются до 1 сентября. Учебный год начнется с новых правил. Чтобы избежать вспышек заболевания коронавирусом у детей и учителей, образовательные учреждения Волгоградской области были вынуждены внести изменения в свою работу. Теперь она будет строиться по графикам.

В СТОЛОВУЮ И ТУАЛЕТ – ПО ГРАФИКУ

Графики перемен, уроков, посещения столовых, разведения потоков учеников. В новом учебном году уроки физической культуры будут проходить на улице. Каждая школа должна решить, как будут проходить уроки по химии и физике, для которых нужны оборудованные кабинеты, а также по иностранному языку. Ведь на инязе, обычно, класс делится на группы, либо ученики объединяются с разных классов.

В школьных столовах школьники должны соблюдать социальную дистанцию Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Школы готовятся к соблюдению санитарных правил. Создаются графики, которые будут закреплены приказами. И затем они будут доведены до учеников и их родителей. Задача не простая. Но мы с нетерпением ожидаем, что после длительного перерыва в школы придут дети. Очная форма не заменит никакие иные способы общения, - рассказала председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

РОДИТЕЛИ МОГУТ НЕ ВОДИТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

1 сентября начнется в очной форме обучения. Но у родителей есть выбор, если они видят опасность в посещении ребенка школы. В этом случае нужно написать заявление для перевода на другие способы обучения.

- Не думайте, что все 6 часов с ребенком будет общаться говорящая голова. Будут индивидуальные планы и занятия. А так же возможность дистанционно послушать очный урок, который идет в это время в школе, - уточнила Лариса Савина.

БЕЗ ЗВОНКОВ НА ПЕРЕМЕНЫ

Другими станут перемены в школах. Конечно, лишить отдыха детей нельзя. Без разминки новый материал не будет усваиваться, когда химия сменяет литературу, а потом идет иностранный язык. Перерыв между уроками и для отдыха будет сохраняться, но видоизмененным. Опять же перемены будут регламентироваться графиками.

- Нам нужно соблюдать требования к проветриванию и обработки помещений. Понятно, что привычных перемен, когда ученики с общим звонком выходят или выбегают в рекреации, перемешиваются, не будет. Задача стоит минимизировать контакт. Но права детей на отдых, на питание будут соблюдаться. Сейчас смотрим, как школы выполняют требования Роспотребнадзора. Они составляют график каждого учителя, кабинета, класса, - сообщила Лариса Савина.

ВОЗРАСТНЫЕ УЧИТЕЛЯ И САМОИЗОЛЯЦИЯ

Для минимизации контактов в школах отменены педсоветы и собрания. В индивидуальном порядке будет решаться работа учителей, чей возраст 65+.

И главное – никакой самоизоляции с 20 сентября. Эти слухи ничем не подкреплены. В случае заболевания учеников в классах, будет применяться практика как во время сезонного гриппа. Закрывать только класс или всю школу - это будет решаться после эпидрасследований Роспотребнадзора.