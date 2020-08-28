В Волгоградской области опровергли слухи о карантине и самоизоляции с 20 сентября

Волгограду пока не стоит ждать новой самоизоляции Фото: Александр КУЛИКОВ

Когда темой разговоров становится коронавирус, многи пугают друг друга, что 20 сентября отправят на самоизоляцию. Всех отправят по домам, остановится работа и учеба. В семьях или кругу друзей, обязательно найдется человек, который точно знает, что скоро всех снова закроют на домашнюю самоизоляцию. Или не всех, а только школьников. Но на самом деле в Волгоградской области это только слухи. Об этом говорит и председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

- Мы тоже читаем в разных телеграм-каналах, что 20 сентября начнется карантин. Но в ходе официальных совещаний и в документах это дата нигде не фигурирует. Мы готовимся к очному началу учебного года.

Учреждения всех звеньев сферы образования – детские сады, школы и вузы – готовятся распахнуть свои двери в соответствии всех норм по недопущению распространению коронавируса. Но в случае, если начнутся заболевания, практика будет как во время сезонного гриппа. Лариса Савина рассказала, как это будет работать в общеобразовательных учреждениях.

- Конечно, разница между гриппом и коронавирусом есть. Тем не менее, при сезонных заболеваниях на карантин сначала уходит отдельный класс, где заболели дети, или школа. В случае значительного распространения инфекции, на карантин уходит весь район. Также будет с коронавирусом. Нам надо стараться учиться в новых условиях.

Ранее Лариса Савина рассказала, могут ли родители в случае тревоги из-за пандемии 2020 года не водить своих детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения.