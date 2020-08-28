«Были случаи - мы целые детсады закрывали»: кого отправят на карантин из-за вспышек коронавируса в школах и детсадах

Чтобы не допустить заражения всей школы, учеников будут по минимуму выпускать из кабинетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2020 года в волгоградских школах и детсадах начнется новый учебный год. И хотя чиновники и руководители образовательных учреждений обещают быть во всеоружии и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, скорее всего, без очагов ковида в школах и садиках не обойдется. Это уже стало ясно во время работы дежурных групп в детских садах этим летом: несмотря на все предосторожности, дети заносили коронавирус в сад. Как призналась на брифинге председатель областного комитета образования Лариса Савина, были случаи, когда на карантин закрывали группы в садиках, были случаи, что приходилось вводить карантин во всем учреждении. Детсад возобновлял работу после тотальной дезинфекции.

Что же будет после 1 сентября? Каждый день в области больше сотни заболевших. Если среди них будут школьники или учителя? Закроют ли на карантин один класс, или на домашнее обучение уйдет вся школа? Возможны оба сценария. Чиновники пояснили, от чего это будет зависеть.

- Для того и делается максимальная локализация. В зависимости от конструктива школы, классы закрепляются за кабинетами, если возможно - блоками отделяются, вводится специальный график питания. Все это делается, чтобы держать на расстоянии каждый класс друг от друга, - объясняет Лариса Савина. - Если заболевает ребенок или учитель, то все будет происходить как в любом организованном коллективе. Устанавливают круг пересечения, и в зависимости от того, как были разделены потоки, либо класс уходит на карантин, либо блок, либо в полном объеме школа.

В случае, если в школу занесут коронавирус, Роспотребнадзор будет проводить эпидемиологическое расследование. И даст предписание руководству учреждения, в каком объеме установить карантин. Так же будут действовать и при вспышках ковида в детсадах.

Кстати, если родители школьника или детсадовца боятся коронавируса, они могут оставить ребенка на дистанционке. За дошкольника в этом случае платить не придется. И никого не отчислят.