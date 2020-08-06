Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 августа: снова смерть и 98 заболевших

В больницах более двух тысяч ковидных пациентов с пневмонией. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уже который день в Волгоградской области объявляют о новых умерших от коронавируса пациентах. На 6 августа из 116 смертей в стране одна зафиксирована в нашем регионе - умерла женщина средних лет. Скончался в ковидном госпитале накануне и известный в Волгограде человек – экс-начальник Краснооктябрьского РОВД и городского УВД Александр Влас. Но его имя появится в официальной статистике только через полтора – два месяца. Пока же в Волгограде и области официально подтвердили 68 летальных исходов. Прирост заболевших снова приближается к сотне - на сегодня еще 98 волгоградцам поставили диагноз коронавирус. Общее число заболевших в регионе приближается к десяти тысячам – заразились ковидом уже 9711 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 6 августа 2020 года.

Статистика на 6 августа. Яндекс

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, еще 144 волгоградцев медики вылечили от коварной инфекции. Всего же выздоровевших в регионе уже 6040 человек.

Но еще более двух тысяч пациентов с ковидной пневмонией предстоит поставить на ноги врачам. В больницах 2243 взрослых и 92 ребенка. При этом пневмонию диагностировали у 2035 из них. В реанимации спасают 111 тяжелых пациентов, 22 из них не могут дышать без ИВЛ.

Статистика заболеваемости. Данные ИЦК

Еще полторы тысячи волгоградцев с легким течением заболевания госпитализировать не стали. Они проходят лечение на дому. В зоне риска на сегодня еще более четырех тысяч карантинщиков. Прирост заболевших и не думает снижаться.

- Свободных коек на сегодняшний день у нас достаточно, - уверяют в облздраве.

На сегодня в Волгограде плюс 48 инфицированных, в Волжском – плюс 22. Снова отметился солидной прибавкой и Среднеахтубинский район. Всего же ковид проник в 13 городов и районов (подробности).

На сегодня коронавирус получил распространение в 13 города и районах Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Много в регионе семейных очагов, при этом заболевших коронавирусом детей и родителей порой приходится везти в разные больницы. Немало заражается пациентов и в самих больницах. Так уже у четырех онкобольных детей подтвердили ковид.