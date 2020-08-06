В Волгограде у четырех деток с онкологией подтвердили коронавирус

К счастью, коронавирус не дал осложнений в состоянии онкодеток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце июля в детском отделении волгоградского онкодиспансера зафиксировали вспышку коронавируса. Детки, чье здоровье и без того находилось в зоне риска, оказались в еще большей опасности. Всех маленьких пациентов в срочном порядке перевели в детскую областную инфекционку.

- К 6 августа положительный результат на коронавирус подтвердился у четырех детей с онкологией. Они находятся отдельно в боксированных комнатах, остальные – контактные отдельно. Состояние их стабильное, опасений не вызывает, - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница» Ирина Текучева. – Как только получим результаты повторных тестов (которые брали на 8-10 день) контактных деток переведут обратно в онкоцентр. Отмечу, что лечение детей не прерывалось ни на день – все, кто проходил курс химиотерапии, продолжали лечение. За детками следят и онкологи, и инфекционисты. Отдельно мы приняли на работу медсестер из гематологического центра, которые оказывали специализированную помощь этим ребятам в период пребывания их в инфекционке.

Единственная трудность, с которой столкнулись эти детки – отсутствие общения. Их круг общения и раньше был невелик, а в эти дни их пришлось лишить даже игровых комнат, чтобы на время карантина разобщить.