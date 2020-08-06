Жертвой ковида стала 51-летняя волгоградка

Женщина умерла в четвертой больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этот четверг оперштаб сообщил о еще одном летальном исходе пациента с коронавирусом в Волгоградской области. Коварная инфекция к 6 августа унесла жизни уже 68 жителей региона. Очередной жертвой ковида стала 51-летняя женщина из Волгограда - это 25-я смерть в областном центре. История до боли похожа на все остальные: контактировала с ранее заразившимися коронавирусом, почувствовала себя плохо, вызвала врача, получила диагноз - COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, женщина обратилась за медицинской помощью уже на вторые сутки недомогания. Но даже своевременное обращение не спасло. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы осложнили течение заболевания. Врачи оказались бессильны и эту битву со смертью проиграли. Спустя несколько дней волгоградка скончалась в четвертой больнице.

На сегодняшний день еще 11 волгоградцев с коронавирусом лежат в реанимации. К аппаратам ИВЛ пришлось подключить 22 человека. Ежедневный прирост заболевших тем временем растет.