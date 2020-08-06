Как лечат детей, если мама с коронавирусом лежит во взрослой больнице

Детей и взрослых из одной семьи могут положить в разные больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Волгограде и области коронавирусом заразились 746 детей, в том числе 15 новорожденных. Большинство из них переносят болезнь бессимптомно, но есть и легкая форма заболевания - с симптомами ОРВИ, и среднетяжелая - когда у ребенка развивается пневмония. Поначалу всех заболевших ковидом везли в больницы, сейчас бессимптомных наблюдают амбулаторно. Но, бывает, что коронавирусом заразилась вся семья. Как лечат детей, если мама и папа лежат во взрослом госпитале, рассказала на брифинге заместитель главврача областной детской инфекционной больницы Ирина Текучева.

Как правило, коронавирус развивается в семейных очагах. Заболел кто-то один и от него заразились родные. Бывает, что в больницу нужно забрать и взрослых, и детей, и стариков. Подростка в таком случае могут определить во взрослый стационар. В обычных условиях с маленьким ребенком в детскую больницу ложится мама. Но у взрослых ковид протекает куда более интенсивно и развивается стремительно. Поэтому семьи порой приходится разобщать.

- Мать с поражением легких в 35 процентов должна лечиться, соблюдать режим, получать адекватную терапию, а не ухаживать за больным ребенком, тем более за младенцем, - отмечает врач.

Именно не лечение, а госпитализация детей с коронавирусом – самая большая проблема, признаются медики. Кому ухаживать за ребенком в больнице, конечно, находят. Но объяснить малышу разлуку с родителями нелегко. Тем более, если это новорожденные дети, которых оторвали от матери. Бывали и случаи, когда маму врачи спасти не смогли.

- Психоэмоциональные моменты были очень тяжелыми как для ребенка, так и для персонала. Все это ложилось на плечи медиков - донести информацию до ребенка, - отмечает Ирина Текучева.

Еще один момент - во всех реанимациях разрешен допуск родителей. Но к коронавирусу и инфекционке это не относится. Ни заразившиеся взрослые, ни контактный малыш не смогут увидеть друг друга, как бы ни была для них тяжела разлука.

КАК ПЕРЕНОСЯТ КОВИД ДЕТИ?

- По сравнению с взрослыми, коронавирусная пневмония у всех детей протекала в средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность развивалась не более, чем у 10 процентов детей. Если же есть сопутствующая патология, даже банальная респираторная инфекция, то естественно, у таких детей она будет иметь особенности и утяжелять течение основного заболевания, - рассказала медик.

С таким волгоградским медикам уже приходилось сталкиваться. В ковидных госпиталях оказались юные пациенты с поражением центральной нервной системы, с ДЦП, с эпилепсией. К счастью, инфекция их пощадила. Сейчас на карантине больные раком дети из областного онкодиспансера, куда попал ребенок с коронавирусом.

Но все же основная масса переболевших ковидом детишек выходит из больниц с поражением органов дыхания после пневмонии. Все они остаются под наблюдением врачей и проходят необходимую реабилитацию.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ КОРОНАВИРУСА?

Чтобы защитить ребенка от заражения ковидом, медики советуют привить ему автоматическое соблюдение элементарных правил гигиены. Научить мыть руки, объяснить подросткам, что при встрече с друзьями можно обойтись без объятий и поцелуев, по максимуму ограничить контакты с окружающими, носить маски и не забывать их вовремя менять.

У КОГО ИЗ ДЕТЕЙ ВОЗЬМУТ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Все дети с пневмонией, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, перед поездкой в лагерь обязательно проходят тестирование. Дети с респираторной инфекцией, если есть подозрения, тоже. Но отправить на тест все же должен врач.

- Многие родители готовы хоть каждую неделю тестировать детей, но это нерационально, - говорят медики.