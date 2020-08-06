Снова 22 заболевших ковидом в Волжском

Коронавирус распространяется внутри региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тот факт, что на Волгоград каждый день приходится почти половина новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области, никого не удивляет. В миллионном городе проживает 40% населения региона. А вот Волжский с ежедневным приростом случаев заражения в несколько десятков человек в последнее время выбился за рамки привычной картины и прирастает заразой рекордными темпами. На сегодня в Волгограде плюс 48 инфицированных, в Волжском – плюс 22. В целом же на 6 августа 2020 коронавирус получил распространение в 13 города и районах Волгоградской области. Отметился довольно солидной прибавкой также Среднеахтубинский район (+5). В Быковском, Светлоярском и Палласовском – по четыре новых ковидных пациента. Еще трое заразились в Камышине.

На сегодня коронавирус получил распространение в 13 города и районах Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Остальные районы добавили к спискам единичные случаи. В Иловлинском и Суровикинском районах по два заболевших, в Алексеевском, Клетском и Октябрьском – по одному, как и в Городищенском, который еще недавно прирастал коронавирусом быстрыми темпами.

Среди новых коронавирусных пациентов на этот раз два младенца и еще четверо детей постарше, всего пять представителей молодежи. По данным оперштаба, куда больше заболевших среди людей среднего и солидного возраста, и сразу двадцать пожилых людей от 65-ти лет и старше.