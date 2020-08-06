В коронавирусной больнице умер экс-руководитель УВД по Волгограду Александр Влас

Александр Влас прослужил в полиции 23 года. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полковника полиции Александра Власа знали очень многие в городе. Новость о его смерти поразила волгоградцев. Полный сил и замыслов 54-летний мужчина 5 августа скоропостижно скончался в больнице №4, перепрофилированной из-за эпидемии в коронавирусный госпиталь. Точную причину смерти медики смогут назвать после ряда экспертиз. Но можно предположить, что полковник не справился с COVID-19. К сожалению, опасная инфекция губит даже самых сильных и мужественных.

В органах внутренних дел Александр Сергеевич с 1986 года. С 2003 возглавлял городское УВД, - сообщили «КП-Волгоград» в волгоградской полиции.

С его именем связаны громкие задержания и уголовные дела. За работу в полиции неоднократно получал награды за добросовестную службу. Но в 2009 году по своему желанию ушел в отставку - на пенсию.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье и близким Александра Сергеевича.