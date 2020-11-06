Участница ссоры в чате отреагировала на смерть обидчика

Романа Гребенюка похоронили 4 ноября. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сестра Арсена Мелконяна, который среди бела дня до смерти избил в банке Волгограда 41-летнего Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, прокомментировала случившееся в эфире Первого канала. Анна Мелконян рассказала, что тоже стала жертвой «несчастного обстоятельства» и принесла извинения семье погибшего, впервые с момента трагедии.

- Мы приносим самые глубочайшие извинения этой семье. Мы правда ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство! - заявила сестра Арсена Мелконяна.

По версии Анны Мелконян, ее брат в банк «пошел поговорить». Сама она после перепалки в чате чувствовала себя, словно «меня трамвай проехал». А Роман Гребенюк «сложилось так, что он упал, руку как бы повредил».

- Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (Роман - Ред.) выкарабкается из комы, - со слезами на глазах рассказала Анна.

Анна Мелконян сожалеет о случившемся. Фото: скрин Первый канал

Напомним, разборки в родительском чате начались утром 23 октября. Учитель русского языка дала школьникам тест, выполнить который нужно было в конкретное время. Роман Гребенюк один воспитывал дочь и беспокоился, что не девочка не сможет разобраться с компьютером сама. Он договорился с учителем, что тест можно будет сдать позже, и предложил всем участникам чата перестать «сопли жевать». Анна Мелконян посчитала это оскорблением и восприняла его на свой счет. После к конфликту подключила мужа и брата, который и нанес Роману смертельный удар. По словам коллег Гребенюка, угрозы от семьи Мелконян сыпались непрерывно с 11 утра почти до шести вечера. Арсен Мелконян несколькими ударами пробил Роману голову, 1 ноября тот скончался в больнице.

Арсен Мелконян пробудет в СИЗО до 24 декабря. Фото: пресс-служба судов

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы. До 24 декабря Арсен Мелконян пробудет в СИЗО. Дело о смертельной драке взял на контроль прокурор Волгоградской области и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Представлять интересы семьи погибшего будет известный адвокат Шота Горгадзе.

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