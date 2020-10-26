Наконец-то дали слово: состоялся первый допрос Михаила Музраева

Михаил Музраев. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Москве состоялся первый допрос бывшего главы Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Напомним, на прошлой неделе ему предъявили обвинение спустя полтора года пребывания в СИЗО Лефортово. Михаилу Музраеву вменяется статья 205 УК РФ (пункт «а» часть 2) «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (часть 1) и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» (часть 1). Допрос проходил в следственном управлении ФСБ 26 октября. Как рассказал адвокат Михаила Музраева Владимир Семенцов в телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки», допрос длился с 11 утра до семи вечера по московскому времени.

- Михаил Музраев чувствовал себя уверенно, бодро, - отметил Владимир Семенцов. - Ему наконец-то дали слово.

Бывший руководитель регионального следственного комитета написал 60 листов в ответ на обвинение, которое ему предъявлено. Он настаивает на непричастности к тем преступлениям, в которых его обвиняют. Как рассказал Владимир Семенцов, состоятся еще два допроса. Они запланированы на ближайшие четверг и пятницу.

Напомним, Михаила Музраева обвиняют в сговоре с бизнесменами и криминальными авторитетами Евгением Ремезовым и Владимиром Зубковым в сговоре и покушении на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. 16 ноября 2016 года, по версии следствия, по их распоряжению дом главы региона пытались поджечь наемники.