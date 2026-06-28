Отключение горячей воды грозит трем районам Волгограда на неделе с 29 июня

Искупаться в ванной не получится пару недель Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летние отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. Новая волна начнется на неделе с 29 июня. В последние дни июня и начале июля 2026 года начнут купаться в тазиках и греть воду подручными средствами жители трех районов областной столицы. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды и кому не повезет.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение горячей воды запланировали на две недели с 30 июня по 13 июля 2026 года. Купаться в тизаках будут жители улиц Гидростроителей, Колумба, Героев Тулы и Героев Шипки.

В Советском районе отключение горячей воды продлится чуть меньше - со 2 по 13 июля 2026 года и затронет дома на улице Логовской, проспекте Университетском и в поселке Стройдеталь, 13.

В Кировском районе Волгограда отключение горячей воды ждет жителей двух улиц с 29 июня по 10 июля. Затронет лишь три дома на ул. Кирова, 74, 86а и ул. Тополёвая, 9.

И это не считая тех, кто уже сидит без горяченькой. Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2026 с адресами и номерами домов.

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График отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026