Отключения горячей воды в июле 2026 в Волгограде будут масштабными Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График плановых отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026 года утвердили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, когда жители города будут греть воду подручными средствами и купаться в тазиках. Стартует отключение ГВС с первых дней июля и затронет дома всех восьми районов Волгограда. Будет оно не таким масштабным, как весной, но затронет сотни домов и надолго.

Отключения горячей воды в Волгограде по причине гидравлических испытаний сетей растянутся лишь на 1–3 дня. А вот во время ремонта котельных и теплотрасс отключения будут более продолжительными и продлятся 10-14 дней. Если запланирован большой объем работ, то по согласованию с администрацией города срок отключений могут продлить. Учтите, горячая вода исчезнет с полуночи первого дня, указанного в графике, не будет ее до 24.00 последнего дня.

Смотрите также, где в Волгограде отключали горячую воду в июне 2026 года: адреса, даты, график. Часть домов еще сидят без удобств.

График отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 30 июня по 13 июля 2026 года горячую воду отключат:

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

ул. Героев Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Гидростроителей, 2, 6, 10

Отключение горячей воды с 7 по 9 июля 2026:

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

ул. Д. Бедного, 2а

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

ул. 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Быкова, 4а

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

ул. Андреева, 13

ул. Атласова, 16

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

Отключение горячей воды с 28 июля по 7 августа 2026:

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

Набережная Волжской флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Кастерина, 2, 4, 6

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 7 по 9 июля 2026 года горячую воду отключат:

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

ул. Курильская, 5, 7, 9

Отключение горячей воды с 13 по 15 июля 2026:

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

ул. Гончарова, 5, 7, 9

пр. Металлургов, 30, 32, 34

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

ул. Богунская, 10А, 12, 16

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

ул. К. Цеткин, 5, 7

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Короткая, 23, 25, 27

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8

ул. Варшавская, 4, 6, 7

ул. Новоремесленная, 3, 5

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 7 по 9 июля 2026 года горячую воду отключат:

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Полесская, 6

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 21, 22, 24

ул. Кутузовская, 1, 9

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

ул. Панкратовой, 60

ул. Фестивальная, 17

Отключение горячей воды с 14 по 24 июля 2026:

ул. К. Либкнехта, 13, 21

пр. Жукова, 85, 95, 105,115

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

ул. Хорошева, 46, 48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение горячей воды с 6 по 16 июля 2026:

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

ул. Голубинская, 8

ул. Новороссийская, 5, 11

ул. Кубанская, 17

С 21 июля по 3 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. Кубанская, 15, 15А

С 27 июля по 5 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Селенгинская, 9, 11, 16

ул. Ханпаши Нурадилова, 7

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Отключение горячей воды с 6 по 13 июля 2026:

ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

ул. Ардатовская, 16

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

ул. Буханцева, 40

ул. Комитетская, 24

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отключение горячей воды с 2 по 13 июля 2026:

ул. Логовская, 1, 2, 5, 6

пр. Университетский, 34

пос. Стройдеталь, 13

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 29 июня по 10 июля 2026 года горячую воду отключат:

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9

Отключение горячей воды с 9 по 20 июля 2026:

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Отключение горячей воды с 13 по 23 июля 2026:

ул. Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149

ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

ул. Маресевой, 3, 9, 15

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

ул. Федотова, 4

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а

ул. Люблинская, 4

ул. Изоляторная, 2

ул. Вельботная, 3, 5

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18

ул. Лячина, 3, 5, 7

ул. Минина, 4, 10, 16

ул. Г. Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 6 по 16 июля 2026 года горячую воду отключат:

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Тельмана, 14, 19

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

ул. Доценко, 35а

Отключение горячей воды с 6 по 23 июля 2026:

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Отключение горячей воды с 8 по 17 июля 2026:

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

ул. Колесная, 84

Отключение горячей воды с 27 по 31 июля 2026:

ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Алийская, 16, 18

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11

ВАЖНО! Отключение ГВС в Волгограде могут перенести или отменить по решению «Концессий теплоснабжения». График отключений горячей воды мы регулярно обновляем, внося все изменения.

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