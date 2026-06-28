Кадр оперативного видео

В Волгограде 27-28 июня несколько жителей задержаны за съемку видео и публикацию в Сеть моментов атаки ракет ВСУ на предприятие города. Выложенные в интернет материалы тут же с радостью использовали украинские паблики. Теперь необдуманный поступок грозит волгоградцам не только штрафом, но и сроком по статье «Госизмена».

Видео ракетной атаки на Волгоград появились в соцсетях и мессенджерах сразу утром 27 июня. Местные жители, посмотрев кадры роликов, сразу могли сказать, откуда они были сняты, из каких домов, дворов, примерно с какого этажа. Оперативники в короткие сроки нашли авторов видео и задержали двух девушек и парня.

Несколько человек задержали за съемку атаки ракетами ВСУ в Волгограде

- Зафиксировала видео, как летела ракета. Скинула близким родственникам, подругам. Не осознавала, что я увижу свое видео в украинских всяких пабликах. Поэтому я искренне извиняюсь, прошу прощения и призываю никого не снимать видео, не фотографировать и не рассылать по соцсетям, - говорит одна из задержанных на оперативном видео.

Еще одно видео снял после празднования выпускного и выложил в свой тг-канал вчерашний школьник. На вопрос зачем ответил: «Да просто в группе начали там обсуждать это все, я скинул то, что я видел». Еще одна волгоградка скинула видео только коллегам в рабочем чате в МАКС. Но оно вскоре тоже разлетелось по Сети.

- Сейчас я понимаю, что данные материалы могли попасть к нашему врагу. И, честно, я хочу призвать всех, чтобы никто никогда не делал никакие видео, никакие фотографии … никуда не отправляли, не велись вообще ни на что, - говорит девушка.

Все задержанные дружно утверждают, что снимать видео атаки их никто не просил, денег не предлагал, украинские спецслужбы с ними не связывались. Идет расследование.

Напомним, кадры атак могут помочь врагу определить дислокацию российских ПВО. Если кадры попадут к противнику, снимающему может грозить не только штраф, но и ответственность по статье 275 УК РФ «Госизмена». А это от 12 до 20 лет колонии.

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